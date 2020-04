Wielkopolskie: Pielęgniarka OIOM-u szpitala w Rawiczu zakażona koronawirusem

Potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 u pielęgniarki z oddziału intensywnej terapii szpitala w Rawiczu (woj. wielkopolskie). 23 członków personelu placówki poddano kwarantannie – przekazał Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce. W Niektórych szpitalach, jak w Gorzowie Wielkopolskim, Specjalne bramki detekcyjne mierzą temperaturę ciała każdej osobie wchodzącej do placówki /Lech Muszyński /PAP

"Jedna pielęgniarka z wynikiem dodatnim oraz 23 osoby z personelu szpitala, które miały z nią kontakt, zostały poddane kwarantannie" - powiedział Stube.

Dodał, że obecnie w placówce jest prowadzona dezynfekcja. Podkreślił, że na razie nie wykryto zakażenia SARS-CoV-2 u któregokolwiek z pacjentów szpitala w Rawiczu. "Jeżeli członkowie personelu będą mieli negatywne wyniki testu na koronawirusa, to będą mogli wrócić do pracy, ale to jest decyzja dyrekcji szpitala" - zaznaczył Stube.

W poniedziałek nie udało się skontaktować z dyrekcją placówki. W wypowiedzi dla lokalnego Radia Elka prezes zarządu rawickiego szpitala Tomasz Paczkowski zapewnił, że w związku z wykryciem zakażenia wprowadzono odpowiednie procedury. "Tak się (...) złożyło, że na położnictwie i intensywnej terapii nie mamy pacjentów. Do momentu wyjaśnienia sytuacji, nie będziemy przyjmować nikogo na te oddziały. Obecnie zabezpieczamy działalność pozostałych" - powiedział.

W Wielkopolsce odnotowano dotychczas 566 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 35 osób zmarło.