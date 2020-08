"Wirus jest w odwrocie". Łukasz Szumowski tłumaczy słowa premiera z lipca

2 lipca premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że koronawirusa "już nie trzeba się bać". "Wtedy było kilkadziesiąt zakażeń dziennie" - tłumaczył 7 sierpnia na antenie Polsat News minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dane resortu przeczą jednak jego słowom.

Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski w Sejmie /Jacek Dominski/ /Reporter

Przypomnijmy, 2 lipca Mateusz Morawiecki powiedział: "Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca".

Reklama

W kontekście tych słów Bogdan Rymanowski zapytał szefa resortu, co jest przyczyną gwałtownego wzrostu przypadków.

"Nigdy nie powiedziałem, że epidemia ma się kończyć. Pan premier mówił, że wirus jest w odwrocie, wtedy było kilkadziesiąt zakażeń dziennie. Był to ewidentny wielodniowy spadek" - oświadczył Szumowski.

2 lipca, gdy padły słowa premiera, dobowych zakażeń było 371. Nie znajduje potwierdzenia również teza, jakobyśmy mieli wówczas do czynienia z "wielodniowym spadkiem". Było wręcz przeciwnie - liczba zakażeń rosła. 28 czerwca - 193 nowe przypadki, 29 czerwca - 247, 30 czerwca - 239, 1 lipca - 382, 2 lipca - 371.



Łukasz Szumowski w Polsat News zapewnił, że ostatnie wzrosty zakażeń nie mają żadnego związku z lipcowymi wyborami prezydenckimi. Liczbę przypadków tłumaczył szeroko zakrojonymi badaniami przesiewowymi w zakładach pracy.

(mim)