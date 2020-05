"Być może trochę nietypowo i mniej muzycznie, ale cel szczytny" - napisał na Twitterze kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. We wpisie zamieścił swoją odpowiedź na wyzwanie z serii Hot16Challenge.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Hot16Challenge powstał w 2014 roku jako wyzwanie w środowisku raperów. Raperzy nominowali się wzajemnie do stworzenia zwrotki składającej się z 16 wersów.

Teraz wyzwanie powróciło w nieco innej formie. W akcji może wziąć udział każdy, jest to jednak przede wszystkim zachęta do wzięcia udziału w zbiórce dla służb walczących z epidemią. Uczestnicy zachęcają bowiem do wsparcia inicjatywy opisanej szczegółowo na Siepomaga.pl

W akcji wziął udział także kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Na nagraniu nie usłyszymy jednak, jak poseł PSL rapuje. Kosiniak-Kamysz stwierdza, że od polityków nie oczekuje się rapowania, a działania i wymienia ustawy, jakie zgłosił, by pomóc służbie zdrowia.

Do wyzwania nominował także Jarosława Kaczyńskiego, by prezes PiS wspomniane ustawy przyjął - mówi na nagraniu Kosiniak-Kamysz.