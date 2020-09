O kolejne pięć osób wzrosła grupa zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Łącznie wirusa stwierdzono u 35 osób - 14 pacjentów i 21 pracowników — poinformował w niedzielę rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Lawrywianiec /Agencja FORUM

Według stanu na sobotę - z 67 osób poddanych badaniom na obecność koronawirusa II Oddziału Chorób Wewnętrznych zakażonych było 13 pacjentów i 17 pracowników II Oddziału Chorób Wewnętrznych. Pacjenci zostali przewiezieni do jednoimiennego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

Reklama

Zdecydowano też o przetransportowaniu 12 pacjentów z wynikami negatywnymi do innych szpitali ze względu na to, że przebywały ponad 48 godzin z osobami zakażonymi. Do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przewieziono sześciu pacjentów, a do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy i Nowego Szpitala w Świeciu - po trzech.

- Niestety stwierdzono zakażenie koronawirusem kolejnych pięciu osób - pacjentki z Oddział Chirurgii i czterech pracowników szpitala. Dyrekcja placówki podjęła decyzję o zawieszeniu przyjęć na tym oddziale. Pobrano wymazy od wszystkich osób, które przebywały na tym oddziale. Na szczęście wszystkie wyniki są ujemne - powiedział Mól.

W sobotę pobrano łącznie 115 wymazów od pacjentów i pracowników szpitala. Większość wyników jest już znana, z czego pięć to wyniki pozytywne. Jeszcze w niedzielę ma zostać pobranych kolejnych ok. 100 wymazów do badań.

Stan 13 pacjentów z II Oddziału Chorób Wewnętrznych przewiezionych do szpitala w Grudziądzu jest poważny, ale ich stan już wcześniej był ciężki ze względu na choroby, na które cierpieli.