W czwartek (4 czerwca) późnym wieczorem posłowie zajmują się wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Wniosek ten negatywnie zaopiniowała we wtorek (2 czerwca) sejmowa komisja zdrowia. Wnioskodawcy wskazują m.in. na nieprzygotowanie kierowanego przez Szumowskiego resortu do epidemii COVID-19. Już na początku debaty wywiązała się awantura.

Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski i prezes PiS Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu / Radek Pietruszka /PAP

Po swym wystąpieniu wręczył ministrowi zdrowia kartkę z pytaniami.





"Liczyłem, że wniosek będzie czasem na merytoryczną dyskusję, a nie biciem politycznej piany" - zaznaczył na początku.



Mówi Robert Winnicki z Konfederacji.



Koalicja Polska PSL-Kukiz'15 będzie głosowała za odwołaniem ministra zdrowia.



Poseł PSL zaznacza, że najważniejsze dla Szumowskiego okazały się nakazy z Nowogrodzkiej. I dodaje: "Pan się marnuje jako minister zdrowia. Powinien być pan ministrem do spraw przedsiębiorców. Pan na biznesach lepiej się zna".



"Pan miał obiecujący początek. Mógł być pan polskim dokotrem Housem. Dzisiaj może napisać do pana jedynie fan serialu 'Szpital na peryferiach'" - stwierdził Klimczak.



Dariusz Klimczak z PSL upomina się o szacunek dla Barbary Nowackiej.

"Żadnej pomocy dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Zamiast pomagać, lepiej zarabiać" - mówił Gawkowski. Lewica będzie głosowała za wyrażeniem wotum nieufności dla ministra zdrowia.

Krzysztof Gawkowski z Lewicy: Byłem przekonany, że po nocach, kiedy te worki pod oczami rosną, to walka z epidemią. Okazało się, że to worki wypełnione pieniędzmi.



"Wy nie jesteście w stanie pozwolić powiedzieć mi jednego zdania" - mówił w kierunku posłów PiS. "W grze jest obraz Polski, jaka ona ma być. Ona nie ma być jednej partii. Drodzy rodacy - nie przejmujcie się tutaj tym, co się dzieje. Jeszcze będzie normalnie" - wskazywał Kowal.

"Można krzyczeć, można mi zabrać głos, ale na koniec trzeba rozmawiać z Polakami, panie premierze. Władza musi być czysta jak łza" - zaznacza.

Przemawia Paweł Kowal. "Przeproście. Pokażcie, że macie szacunek do posłanki Rzeczypospolitej" - apelował.



"W imieniu PiS chcę złożyć panu wyrazy uznania" - zwrócił się do Szumowskiego Czarnek. "Macie w pogardzie Polaków, chorych na choroby nowotworowe" - mówił, zwracając się z kolei do opozycji. "Będziemy głosować przeciwko" - powiedział.



"W Polsce jest tysiąc ofiar koronawirusa. Ale tysiąc, to nie jest 30 tysięcy we Włoszech. Wiecie, dlaczego w Polsce jest mniej? Bo minister Szumowski to dobry lekarz" - zaznaczał.



Mówi poseł Przemysław Czarnek z PiS.



Komisja sejmowa rekomenduje odrzucenie wniosku w sprawie Łukasza Szumowskiego.



Z sali słychać głosy: "Przeproś", "Przeproś". Są one kierowane do Jarosława Kaczyńskiego.

Barbarze Nowackiej wyłączono mikrofon w momencie, kiedy nawiązała do wizyty prezesa PiS na cmentarzu 10 kwietnia w rocznicę katastrofy smoleńskiej. "Przedsiębiorczy pan minister uznał, że czas pandemii to pora na dorobienie się" - kontynuowała potem posłanka, uzasadniając wniosek.

Marszałek Terlecki zarządził pięć minut przerwy. Wcześniej kilkakrotnie uspokajał posłów.



"Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński nazwał nas hołotą" - powiedziała Nowacka.



Wywiązała się awantura. Borys Budka wzywa posłów PiS do tego, by zajęli miejsca i wysłuchali Barbary Nowackiej. Stoją m.in. Jarosław Kaczyński i minister kultury Piotr Gliński.



Wniosek uzasadnia Barbara Nowacka. "Nie dał pan rady. Nie przygotował pan kraju na pandemię" - mówi. "Minister Szumowski to największy chyba zawód ostatnich miesięcy, człowiek, który udawał nadzieję" - zaznaczała.

Podczas środowego wieczornego posiedzenia Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów (3 czerwca) porządek czwartkowych obrad został uzupełniony o wniosek KO. Przewidziano pięć minut na oświadczenia w imieniu klubów i koła.

Szumowski, odnosząc się m.in. do zarzutu opozycji, że do Polski trafiły maseczki, które nie miały wymaganych dokumentów i nie spełniały norm, wskazywał, że "maseczki miały certyfikaty, bez tego by nie trafiły na teren RP". "To że nie spełniały norm, okazało się dopiero dzięki Ministerstwu Zdrowia" - zaznaczał. Podkreślał też, że norm nie spełniała również m.in. część maseczek przekazanych przez Komisję Europejską.

Przedstawicielka wnioskodawców - Barbara Nowacka - zarzucała Szumowskiemu m.in. nieprzygotowanie Polski, resortu zdrowia i polskiego społeczeństwa na pandemię. "Jedyne, co się okazuje, o co zadbali pewno współpracownicy pana ministra, ale przecież pan minister też ponosi za to odpowiedzialność, to luki w prawie, które zapewniają im bezkarność przy różnego rodzaju dziwacznych zakupach" - mówiła.