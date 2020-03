Wojsko ma mobilne laboratorium. Błaszczak: Wykonuje do 120 testów dziennie

Uruchomione przez wojsko mobilne laboratorium jest w stanie przeprowadzić do 120 testów na koronowirusa dziennie - poinformował w środę minister obrony Mariusz Błaszczak.

"Pracę rozpoczyna przygotowane przez Wojsko Polskie mobilne laboratorium rozpoznania biologicznego. Jest w stanie wykonać do 120 testów na koronawirusa dziennie" - napisał szef MON na Twitterze.

Wojsko uczestniczy w działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Błaszczak rozmawiał na ten temat w środę z inspektorem rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomirem Owczarkiem i z głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Od kilku dni w Puławach działa laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, które prowadzi testy na obecność koronawirusa, uzupełniając działalność ośrodków cywilnych. Łącznie do badania próbek na obecność koronawirusa jest przygotowanych ponad 20 laboratoriów.

Wojsko pomaga w walce z koronawirusem

W środę w działania związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa zaangażowano w Polsce ponad 2,1 tys. żołnierzy, którzy m.in. wspierają Straż Graniczną, pomagają osobom na kwarantannie oraz w transporcie medykamentów do szpitali. Do pomocy SG w woj. śląskim i małopolskim włączyła się 6. Brygada Powietrznodesantowa.

W działaniach przeciwepidemicznych resort obrony współpracuje z innymi służbami i Ministerstwem Zdrowia. Wojsko utrzymuje w gotowości 14 wojskowych szpitali i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej. Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii jest w stanie wykonać dziennie 350 testów na obecność koronawirusa.

We wszystkich województwach działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które w razie potrzeby mogą udzielić wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych, mobilne zespoły medyczne. Przygotowany przez wojsko kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu umożliwia odbywanie kwarantanny przez 100 osób. Siły zbrojne są gotowe wydzielić samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej.

W działaniach biorą udział także WOT

W działania prewencyjne włączyły się WOT, które w 14 portach lotniczych pomagają przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski. Żołnierze WOT pozostają też w kontakcie z weteranami, gotowi udzielić im pomocy, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia osób starszych. Od niedzieli 1000 członków WOT wspiera Straż Graniczną na 67 przejściach granicznych. W działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa są gotowe włączyć się uczelnie wojskowe, podchorążowie w razie potrzeby wesprą administrację i samorządy.