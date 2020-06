We wtorek (2 czerwca) trwają obrady sejmowej komisji zdrowia. Rozpatrywany jest wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej.

"Minister zdrowia Łukasz Szumowski swoim działaniem naraża Polaków na masowe zakażenie koronawirusem. Niespójna polityka informacyjna ministra Łukasza Szumowskiego doprowadziła do chaosu w zakresie przestrzegania zasad związanych z używaniem środków ochrony osobistej oraz zachowań obniżających możliwość zakażenia" - napisano we wniosku skierowanym do sejmowej komisji zdrowia.

Koalicja Obywatelska podkreśliła też we wniosku, że "brak profesjonalnej komunikacji lub zwyczajne lekceważenie powiadomień służb o możliwej epidemii doprowadziły do opóźnienia działań na rzecz minimalizacji negatywnych skutków rozprzestrzeniającego się wirusa".

"Kierowane przez Łukasza Szumowskiego ministerstwo nie zabezpieczyło w sposób wystarczający lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych i innych pracowników ochrony zdrowia przed ryzykiem zakażenia" - wskazano we wniosku.



"Poważne wątpliwości budzą również liczne byłe powiązania kapitałowo-osobowe pana Łukasza Szumowskiego" - ocenili posłowie KO.



Pełną treść wniosku o wotum nieufności wobec ministra Szumowskiego można przeczytać TUTAJ .

Nowacka: Jeden z najbardziej cynicznych polityków

- Łukasz Szumowski szybko stał się, niestety, politykiem. Dziś wiemy, że jednym z najbardziej cynicznym i bezdusznych, bo w czasie, kiedy panował strach, kiedy ludzie się absolutnie bali o życie, zdrowie swoich najbliższych, kiedy bali się zakażenia, kiedy patrzyli, jak padały ich firmy, okazuje się, że pan minister miał inne priorytety - podkreśliła Barbara Nowacka, przedstawiając wniosek na sejmowej komisji zdrowia.

Posłanka zarzuciła Szumowskiemu m.in. nieprzygotowanie Polski, resortu zdrowia i polskiego społeczeństwa na pandemię koronawirusa. - Jedyne, co się okazuje, o co zadbali, pewno współpracownicy pana ministra, ale przecież pan minister też ponosi za to odpowiedzialność, to luki w prawie, które zapewniają im bezkarność przy różnego rodzaju dziwacznych zakupach - powiedziała Nowacka.

Posłanka mówiła też o przypadkach, w których pracownicy szpitali dostawali nieodpowiednie kombinezony ochronne i korzystali z przygotowanych na szybko zabezpieczeń. Na głosy oburzenia z sali odpowiedziała: - Do wszystkiego jest smutna dokumentacja i nie zakrzyczymy rzeczywistości.

- Nie daliście rady w sprawie walki z wirusem, to społeczeństwo dało radę - podkreśliła Nowacka.



Szumowski odpiera zarzuty

Po przedstawieniu wniosku przez Nowacką głos zabrał minister Szumowski. Swoje wystąpienie rozpoczął od "przypomnienia, jak sytuacja wyglądała w Polsce w marcu". Przytaczał też tytuły i nagłówki materiałów, opisujących w tym czasie sytuację w innych krajach europejskich.



- Kiedy pierwszy przypadek koronawirusa pojawił się w Polsce, służby sanitarne i sanepid były w stanie zlokalizować wszystkie autobusy i wszystkich podróżujących, którzy rozjechali się po Polsce. Udało się ich zlokalizować i objąć nadzorem sanitarnym - przypomniał Szumowski. - Kiedy okazało się, że w zwalczanie epidemii musi zaangażować się całe państwo, to wszyscy ministrowie, służby, prezydent i premier byli gotowi pomóc. W pierwsze dni była też z nami opozycja, ale jak widać, niektórzy mają krótką pamięć - podkreślił.

Następnie Szumowski odniósł się do zarzutu, że przez rekomendowanie korespondencyjnej formy głosowania w wyborach prezydenckich, naraził zdrowie i życie Polaków.

- Chciałbym zapytać, jak państwo zagłosujecie w dzisiejszym głosowaniu, jak będziemy się pochylać nad głosowaniem mieszanym, w którym jest forma korespondencyjna zabezpieczona dla wszystkich Polaków, ale jest również forma tradycyjna - podkreślił. - Tylko przypominam, że prawie jednomyślnie państwa koleżanki i koledzy z Senatu poparli ten projekt - wskazał. - Czy teraz jest już to bezpieczne, a wtedy korespondencyjne było niebezpieczne? - pytał minister.

Szumowski podkreślił też, że w Polsce od początku epidemii testy wykonywane są zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). - Mało tego - rozszerzyliśmy te badania o pacjentów bezobjawowych, jak to widzieliśmy na Śląsku. Testów na milion mieszkańców realizujemy więcej niż we Francji, Szwecji czy Korei Południowej - dodał Szumowski.

Odnosząc się do zarzutu opozycji, że do Polski trafiły maseczki, które nie miały wymaganych dokumentów i nie spełniały norm, szef resortu zdrowia odparł, że "maseczki miały certyfikaty, bez tego by nie trafiły na teren RP". - To, że nie spełniały norm, okazało się dopiero dzięki Ministerstwu Zdrowia, dzięki temu, że skierowaliśmy je do analizy i badań - dodał. Wskazał, że norm nie spełniała też m.in. część maseczek przekazanych przez Komisję Europejską.