WP: Koronawirus na pokładzie samolotu LOT

Wśród pasażerów samolotu LOT lecącego z Dominikany do Polski były osoby zakażone koronawirusem. Ponad 200 podróżnych zostało poddanych kwarantannie - pisze w poniedziałek serwis wp.pl.

Zdjęcie Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT /Mateusz Marek /PAP

Informację o osobach chorych na COVID-19, którzy odbyli rejs 12 marca z lotniska Punta Cana do Warszawy, potwierdza Joanna Narożniak, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.



"Inspektorat epidemiologiczny z lotniska w Warszawie ustalił listę pasażerów. Wszyscy, którzy mogli mieć kontakt z chorymi, zostali powiadomieni i poinstruowani o dodatkowym zagrożeniu" - mówi Narożniak.

Ponad 200 współpasażerów zakażonych po przylocie do Warszawy rozproszyli się do Polsce. Dopiero później poinformowano ich o możliwym zagrożeniu i skierowano do kwarantanny domowej.

Nie wiadomo, czy osoby te zostały zakażone przed podróżą, czy też później - podaje wp.pl.