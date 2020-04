W dniu wejścia w życie kolejnych restrykcji dotyczących przemieszczania się (1 kwietnia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość, na której w sali mogło być nawet stu policjantów - dowiedział się nieoficjalnie serwis money.pl.

Zdjęcie Zdjęcia z odprawy, udostępnione przez dolnośląską policję /http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/ /Policja

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu poinformowała na swojej stronie internetowej, że 1 kwietnia, w trakcie odprawy, pełniący obowiązki komendanta wojewódzkiego insp. Dariusz Wesołowski wręczył rozkaz personalny mł. insp. Krzysztofowi Noculakowi. Powierzono mu obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadzorującego pion służby prewencyjnej. Z kolei obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadzorującego pion służby kryminalnej powierzone zostały mł. insp. Mariuszowi Bużdyganowi.



"Spotkanie związane było również z podziękowaniami skierowanymi do funkcjonariuszy jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego przechodzących na emeryturę oraz z mianowaniem, powołaniem i powierzeniem, a także zwolnieniem z powierzenia obowiązków na stanowiskach kierowniczych" - poinformowano.



Jednak jak podaje money.pl, w uroczystości wzięło udział nawet sto osób. "Mało tego, grała orkiestra. Wszystko to w auli w KWP. Oczywiście bez masek, rękawiczek i zachowania zalecanej w rozporządzeniu odległości" - relacjonuje informator serwisu.



Serwis poprosił o komentarz rzecznika dolnośląskiej policji oraz Komendę Główną Policji, ale nie otrzymał odpowiedzi. Zauważa jednak, że ze strony internetowej usunięto listę niektórych uczestników uroczystości.