Trzy osoby zakażone koronawirusem przebywają na OIOM-ie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym, jednoimiennym. Łącznie w szpitalu przebywa obecnie 24 pacjentów zakażonych nowym patogenem.

Zdjęcie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu /Krzysztof Kaniewski/REPORTER /East News

Rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, Urszula Małecka, poinformowała we wtorek, że oprócz pacjentów przebywających o OIOM-ie, których stan jest bardzo ciężki, w szpitalu jest jeszcze jeden pacjent, którego stan jest poważny.

"To mężczyzna w średnim wieku, który jest obciążony również innymi chorobami" - powiedziała rzeczniczka.

Na OIOM-ie hospitalizowani są trzej mężczyźni w starszym i średnim wieku, również z chorobami towarzyszącymi.

Łącznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu leczonych jest 61 pacjentów, w tym 24 z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Według informacji przekazanych w poniedziałek wieczorem przez biuro prasowe wojewody dolnośląskiego, na Dolnym Śląsku zakażenie nowym patogenem potwierdzono u 101 osób, z czego dwie zmarły.

We wtorek, 17 marca, resort zdrowia poinformował o śmierci 57-letniego mężczyzny zakażonego koronawirusem, który był hospitalizowany w szpitalu w Wałbrzychu. Mężczyzna miał choroby współistniejące. W piątek, 13 marca, zmarł we wrocławskim szpitalu 73-letni mężczyzna, który z powodu innych chorób trafił do szpitala w stanie ciężkim. Był niewydolny oddechowo przez kilka dni.