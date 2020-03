W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu zmarł 60-pacjent zakażony koronawirusem - poinformował ​w poniedziałek rano Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Przyczyną śmierci nie była jednak choroba COVID-19, a wielonarządowy nowotwór.

Zdjęcie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu /Piotr Dziurman /Reporter

"Mężczyzna był w ciężkim stanie z wielonarządowym nowotworem, który był przyczyną śmierci" - przekazał Michał Nowakowski z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

60-letni pacjent trafił do szpitala zakaźnego z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, gdzie do niedzieli zakażenie koronawirusem stwierdzono u 46 osób, z czego 35 to personel medyczny, w tym torakochirurdzy, anestezjolog, pulmonolog, pielęgniarki i salowe. Zakażenie stwierdzono tam także u 11 pacjentów.

Urszula Małecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, poinformowała, że w szpitalu hospitalizowanych jest obecnie 45 pacjentów z COVID-19. Cztery osoby są na OIOM-ie. Łącznie w szpitalu zakaźnym we Wrocławiu hospitalizowane są 83 osoby.

Według informacji przekazanych w niedzielę przez służby wojewody dolnośląskiego, na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano 234 przypadki zachorowania na COVID-19, z czego - jak podaje Dolnośląski Urząd Wojewódzki - czterech pacjentów zmarło.