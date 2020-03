Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się z apelem o wspólną modlitwę w Święto Zwiastowania Pańskiego, które przypada w środę, 25 marca. Tego dnia, w samo południe, we wszystkich kościołach mają również zabić dzwony.

Zdjęcie Abp Stanisław Gądecki /STANISLAW KOWALCZUK /East News

W przekazanym komunikacie abp Gądecki zaprasza, aby w środę, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 12.00 we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi i kapłani odmówili "Anioł Pański", "Ojcze nasz" i trzy razy "Zdrowaś Maryjo" w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne i za zmarłych. Prosi również, aby tego dnia, o godz. 12.00 we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony.

Abp Gądecki poinformował też, że przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) kard. Angelo Bagnasco prosi, aby tego dnia odmówić również następującą modlitwę:

"Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami!".

Przewodniczący KEP zachęca również wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.