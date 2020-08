Zachodniopomorskie: Ksiądz zakażony. Sanepid szuka wiernych

Sanepid poszukuje wiernych spod Pyrzyc, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni uczestniczyli w mszach świętych w okolicach Ryszewka. Ksiądz, który je odprawiał, jest zakażony koronawirusem – informuje "Super Express".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Michal Wozniak /East News

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które w dniach 27.07.2020 do 10.08.2020 roku uczestniczyły we mszy świętej, przystępowały do komunii, spowiedzi w kościele parafialnym w Ryszewku oraz w kościołach filialnych w Turzu, Brzeźnie oraz Giżynie.

Osoby te proszone są o pilny kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pyrzycach.

Starosta pyrzycki ostrzegł, że chorych będzie w regionie przybywać. Zaapelował też o ostrożność i staranne przestrzeganie rygoru sanitarnego.