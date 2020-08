Zakaz lotów do Polski. Na liście popularne kierunki

46 państw znalazło się na na nowej liście dotyczącej zakazu przylotów do Polski. Jak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, są to m.in.: Hiszpania, Francja, Czarnogóra, Albania, Malta czy Chorwacja. To popularne wśród Polaków kierunki wakacyjne.

Zdjęcie Chorwacja, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Samoloty z 46 państw świata będą miały zakaz przylotów do Polski od środy, 2 września. Powodem jest pandemia koronawirusa na świecie i zagrożenie dla zdrowia publicznego, związane z rozprzestrzenianiem się SARS CoV-2.

Na liście znalazło się szereg popularnych, wakacyjnych kierunków, co z pewnością nie ucieszy Polaków, którzy planowali w tym roku późniejszy, zagraniczny urlop.



"Turyści powinni liczyć się z tym, że możliwość powrotu do kraju może być ograniczona, a wyjazd zagraniczny może się skończyć dwutygodniową kwarantanną" - ostrzegał już kilka dni temu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



Zakaz lotów do Polski. Lista państw

Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia, do Polski nie będą mogły przylatywać samoloty z następujących krajów:

Belize Bośni i Hercegowiny Czarnogóry Federacyjnej Republiki Brazylii Królestwa Bahrajnu Królestwa Eswatini (Suazi) Królestwa Hiszpanii Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Państwa Izrael Państwa Katar Państwa Kuwejt Państwa Libii Republiki Albanii Republiki Argentyńskiej Republiki Armenii Republiki Chile Republiki Chorwacji Republiki Dominikańskiej Republiki Ekwadoru Republiki Francuskiej Republiki Gwatemali Republiki Hondurasu Republiki Indii Republiki Iraku Republiki Kazachstanu Republiki Kolumbii Republiki Kosowa Republiki Kostaryki Republiki Libańskiej Republiki Macedonii Północnej Republiki Malediwów Republiki Malty Republiki Mołdawii Republiki Namibii Republiki Panamy Republiki Paragwaju Republiki Peru Republiki Południowej Afryki Republiki Salwadoru Republiki Surinamu Republiki Zielonego Przylądka Rumunii Stanów Zjednoczonych Ameryki Wielkiego Księstwa Luksemburga Wielonarodowego Państwa Boliwia Wspólnoty Bahamów





Wyjątkiem loty za zgodą premiera

Jak zaznaczono w projekcie rozporządzenia, zakaz lotów nie będzie obowiązywał, jeżeli będzie dotyczyć samolotów wykonujących przeloty na zlecenie albo za zgodą premiera. Zakaz nie będzie też dotyczył lotów wojskowych.