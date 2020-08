Nie będzie jednak zakazu lotów do Polski z Francji i Chorwacji. W ostatniej chwili rząd zmienił zdanie i usunął te kraje z listy zakazów, która ma wejść w życie od 2 września - dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Prawdopodobnie jeszcze dziś ostateczna wersja rozporządzenia w tej sprawie zostanie opublikowana.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

Jest jeszcze jedna bardzo ważna zmiana - zakaz lotów nie będzie dotyczył czarterów, które zostały wynajęte przed 1 września.

Ostatecznie więc - od 2 września - zakaz lotów rejsowych do Polski obejmie takie nowe kraje, jak Hiszpania, Albania, Rumunia i Malta.

Przez dwa tygodnie rząd będzie patrzył, co dzieje się we Francji i Chorwacji i wtedy zapadnie decyzja, czy dołożyć te kraje do listy objętej zakazami, czy nie - informuje RMF FM.

Krzysztof Berenda

Opr. Magdalena Partyła



