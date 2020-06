Jak w dobie pandemii koronawirusa będzie wyglądać zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw? O formie i terminie wydania uczniom świadectwa zdecyduje dyrektor szkoły. Może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym, może wyznaczyć godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów - poinformowała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska.

Zdjęcie Zakonczenie roku szkolnego w Zespole Ksztalcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12, fotografia archiwalna z 2017 roku /KAROLINA MISZTAL/REPORTER /Reporter

W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 25 maja w szkołach podstawowych są organizowane zajęcia dla uczniów klas I-III. Forma zajęć dla nich ma zależeć od warunków epidemicznych w gminie i od możliwości spełnienia wytycznych sanitarnych. Organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla uczniów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.



Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w poniedziałek na konferencji prasowej poinformował, że do planowanego zakończenia zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość.

Jak i kiedy uczniowie dostaną świadectwa?

"Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach kończą się w tym roku szkolnym 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne - 26 czerwca to data wpisywana na świadectwie promocyjnym. Po stronie dyrektora szkoły pozostaje decyzja o formie i terminie wydania świadectw uczniom" - poinformowała rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska pytana o to, jak będzie wyglądać zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów.

"Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią, w tym ograniczenie stacjonarnej pracy szkół i placówek, dyrektor może ustalić odbiór świadectw w trybie indywidualnym. Może on wyznaczyć godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów. Jest możliwość, aby uczeń odebrał swoje świadectwo również w innym dniu. Wszystko zależy od tego, jak wielu uczniów liczy dana szkoła" - wskazała rzeczniczka. Podkreśliła, że najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli.

Nie będzie dodatkowych wytycznych, decyduje dyrektor

Ostrowska pytana, czy MEN planuje przygotować wytyczne dla szkół, dotyczące zakończenia roku szkolnego, odpowiedziała: "Nie będziemy wydawali dodatkowych wytycznych ani zaleceń w tej kwestii. Apelujemy do dyrektorów szkół i placówek o przestrzeganie zaleceń ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego".

Podobnie wyglądało pod koniec kwietnia tego roku zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla tegorocznych maturzystów. Także wówczas to dyrektorzy szkół mieli określić taki tryb odbioru przez uczniów świadectw ukończenia szkoły, by był on bezpieczny.