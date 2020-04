Zakrywanie nosa i ust będzie obowiązkowe. Wskazówki dotyczące maseczek

Główny Inspektorat Sanitarny zamieścił w czwartek, 9 kwietnia, na swoich stronach instrukcję, jak poprawnie nałożyć i zdjąć maseczkę. Podkreśla w niej, aby przed założeniem maseczki, zadbać o czystość dłoni - umyć je wodą z mydłem lub zdezynfekować płynem na bazie alkoholu. Wirusolog i doradca Głównego Inspektora Sanitarnego, profesor Włodzimierz Gut dodaje: "Maseczka, którą zakładamy, musi szczelnie przylegać do twarzy".

Od przyszłego czwartku - 16 kwietnia - wchodzi w życie obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Instrukcja GIS

GIS, wyjaśniając, jak postępować z maseczką, akcentuje, że nadal kluczowe jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, która wynosi dwa metry. W materiałach dostępnych na stronie internetowej wskazuje:

Przed nałożeniem maski należy umyć ręce wodą i mydłem lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu;





Następnie należy zakryć nos i usta maską, upewniając się, że między twarzą a maską nie ma przerwy i dobrze przylega;





Istotne jest, aby starać się nie dotykać maski podczas jej używania, a jeśli to zrobimy - umyć dłonie lub je zdezynfekować;





Maskę należy wymienić na mową, gdy tylko będzie wilgotna - GIS zaleca, aby nie używać ponownie masek jednorazowych;





Aby zdjąć maseczkę bezpiecznie, należy chwycić ją z tyłu, za wiązanie; nie wolno dotykać przodu maski;





GIS instruuje, że po zdjęciu maseczki ręce także trzeba umyć wodą i mydłem lub zdezynfekować płynem na bazie alkoholu.



Głos wirusologa

Profesor Włodzimierz Gut, wirusolog i doradca Głównego Inspektora Sanitarnego zaznacza, że maseczka, którą zakładamy, musi szczelnie przylegać do twarzy. Nie powinniśmy jej dotykać rękami. Jak dodał, maseczkę powinny nosić osoby zakażone, by nie rozprzestrzeniać choroby, lub osoby zdrowe, które wchodzą w środowisko skażone. W pozostałym przypadku noszenie jej nie ma zbyt dużego sensu, bo większość osób nieprawidłowo ją zakłada.

"Jestem przeciwnikiem noszenia maseczek przez osoby, które nie wiedzą do końca, jak je stosować" - zaznaczył.

Poproszony o instrukcję właściwego jej użytkowania i utylizacji, powiedział: "Maseczka powinna szczelnie przylegać do twarzy i nie być dotykana rękoma, co nie jest wcale takie proste".

Dodał, że nie można jej zsuwać na szyję. Nie można też odkrywać ust, gdy chcemy do kogoś mówić. "Nie dotykamy jej. A jeśli to zrobiliśmy, to nie wolno nam dotknąć oczu albo zakładamy gogle" - zaznaczył.

Po dwóch godzinach, jak zaznaczył, maseczka utraci swoje właściwości ochronne, bo zawilgotnieje. "Powinniśmy wyciągnąć wtedy drugą maseczkę, potem trzecią i tak dalej" - stwierdził.

Utylizacja maseczek

Profesor zwrócił uwagę na problem dotyczący utylizacji maseczek noszonych przez osoby chore. Powinno to się odbywać zgodnie z przepisami dotyczących odpadów medycznych.

"Jeśli jest się zakażonym, to maseczkę należy nosić zawsze. Generalny problem z maseczkami jest taki, że po pierwsze, jeżeli ma ją osoba, która ma objawy i chroni w ten sposób innych, równocześnie ostrzegając w ten sposób, bo taka jest też funkcja maseczki normalnie - to jest to o tyle problem, że to odpad medyczny. Wtedy maseczka jest skażona. Utylizacja odpadów medycznych ma swoje własne przepisy" - powiedział.