Zniesienie limitów w kościołach. Abp Gądecki: Zachęcam biskupów do odwoływania dyspens

"Zachęcam biskupów do odwoływania ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych. Sugeruję, aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem" - napisał abp Stanisław Gądecki w oświadczeniu, wydanym po ogłoszeniu przez premiera decyzji o zniesieniu limitu wiernych w kościołach.

Zdjęcie Arcybiskup Stanisław Gądecki /Mariusz Gaczyński /East News

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę (27 maja), że od soboty 30 maja zniesiony zostanie limit osób, które mogą przebywać w kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego. Nie będzie również już obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób na uroczystościach pogrzebowych. Wierni nadal jednak będą musieli zasłaniać usta i nos w świątyniach.



W związku z ogłoszonymi zmianami przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisław Gądecki wydał komunikat, w którym "zachęca księży biskupów do odwoływania udzielonych ogólnych dyspens od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych".





Zniesienie dyspensy, ale z wyjątkami

"Jednocześnie sugeruję, aby utrzymać dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa" - napisał abp Gądecki.



Przewodniczący KEP zwraca uwagę, że decyzja rządu o zezwoleniu na zgromadzenia do 150 osób w otwartej przestrzeni umożliwia organizowanie procesji Bożego Ciała. "Zachęca" jednak biskupów do "do roztropnych zmian w szczegółowych rozporządzeniach dotyczących duszpasterstwa w poszczególnych diecezjach".



Zapowiedział też, że w najbliższym czasie zostanie opublikowany komunikat dotyczący szczegółów organizacji pielgrzymek.





"Zachęcam wiernych do korzystania z posługi"

"Dziękując Bogu, że przeprowadził nas przez trudny czas epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, szczególnie z sakramentu pojednania i Eucharystii" - napisał abp Gądecki.