Skazany w sprawie organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku Tomasz Arabski zapowiada apelację. – Wyrok jest absurdalny – powiedział TVN24.

Zdjęcie Przewodniczący SSO Hubert Gąsior na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sąd ogłosił wyrok w procesie Tomasza Arabskiego i czterech innych osób /Wojciech Olkuśnik /PAP

Były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Wyrok jest nieprawomocny.

"W kontekście materiału dowodowego przyznam, że uważam ten wyrok za po prostu za niesprawiedliwy, w pewnym sensie absurdalny" - powiedział Arabski w rozmowie telefonicznej z TVN24.

"Czekamy na uzasadnienie sądu" - dodał Arabski, który zapowiedział złożenie apelacji.

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie uznał byłego szefa KPRM Tomasza Arabskiego winnym niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 r. i skazał go za to na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Sąd orzekł też o winie urzędniczki kancelarii premiera Moniki B. Według sądu nie dopełniła ona obowiązków funkcjonariusza publicznego. B została skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Troje pozostałych oskarżonych urzędników sąd uniewinnił.