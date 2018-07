​Kaczyński: Pomnik Lecha Kaczyńskiego jest uhonorowaniem jego idei

Odsłonięcie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego to uhonorowanie go, jako człowieka, ale także jego idei i wartości zawartych w postawie życiowej - napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników z okazji odsłonięcia pomnika L. Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej w Kraśniku (woj. lubelskie).

Zdjęcie List prezesa Jarosława Kaczyńskiego odczytał szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin /Wojtek Jargiło /PAP

"Dzisiejszym odsłonięciem pomnika prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego nie tylko honorujemy go jako człowieka, ale także oddajemy cześć jego ideom i wartościom, zawartym w jego postawie życiowej. W jego odważnej, pełnionej przez całe życie służbie ojczyzny" - napisał w liście Jarosław Kaczyński.

Jak podkreślił, Lech Kaczyński zawsze myślał o Polsce, działając m.in. jako polityk, czy jako działacz państwowy.

"Lech Kaczyński służył ojczyźnie ze wszystkich sił, jak tylko potrafił. Nie chciał, by była ona byle jaka. Pragnął, by Polkom i Polakom żyło się w niej jak najlepiej. By była ona państwem wolnym i niezależnym, silnym i dostatnim. A także liczącym się na arenie międzynarodowej" - podkreślił.

"Jestem niezmiernie wzruszony, że mogę do państwa skierować tych kilka słów (...). To wzruszenie jest niejako podwójne, ponieważ bierze się z dwóch następujących źródeł: w aspekcie porządku moralnego i świata wartości, każdy akt upamiętnienia mojego świętej pamięci brata oraz ofiar tragedii smoleńskiej jest bowiem zwycięstwem prawdy, sprawiedliwości i godności" - napisał prezes PiS.

Jak dodał, z perspektywy bardziej ludzkiej, "dowodem na to, że ci, którzy osiem lat temu polegli pod Smoleńskiem, są wciąż obecni w polskich sercach, bo dobrze się przysłużyli się ojczyźnie i za nią oddali życie".

Pomnik śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej - autorstwa kraśnickiego rzeźbiarza Andrzeja Krawczaka - składa się z dwóch części. Na jednej umieszczony jest krzyż i tablica, na której wypisano nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Drugą cześć stanowi rzeźba postaci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Aneta Oksiuta, Dorota Skrobisz