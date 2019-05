Prokuratorzy oraz technicy kryminalistyczni wezmą udział w czynnościach procesowych związanych z oględzinami wraku Tu-154M w Smoleńsku - poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Zdjęcie Wrak prezydenckiego tupolewa, zdjęcie archiwalne /Natalia Kolesnikova /AFP

Jak zaznaczyła, kolejny wyjazd do Smoleńska jest wynikiem realizacji wniosków o pomoc prawną, kierowanych przez Zespół Śledczy Nr I PK do rosyjskiej Prokuratury Generalnej. "We wnioskach tych Zespół Śledczy Nr I zwracał się między innymi o przeprowadzenie dodatkowych oględzin elementów konstrukcyjnych samolotu" - wskazała prok. Bialik.



W wyjeździe udział wezmą prokuratorzy oraz specjaliści - technicy kryminalistyczni. "Na terenie lotniska Smoleńsk Północny, gdzie znajduje się wrak samolotu Tu-154M o numerze bocznym 101, wezmą udział w czynnościach procesowych związanych z oględzinami tego wraku" - poinformowała rzeczniczka PK.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej podał w środę, że zaakceptował wniosek strony polskiej ws. kolejnego badania wraku samolotu Tu-154M znajdującego się w Smoleńsku i pod koniec maja odbędą się "szczegółowe" oględziny "w obecności przedstawicieli polskich".

W czwartek po wydaniu komunikatu przez stronę rosyjską premier Mateusz Morawiecki wyraził oczekiwanie, że teraz rzeczywiście dojdzie do udziału polskich ekspertów w oględzinach wraku Tu154M, "chociaż w tym bardzo spóźnionym czasie". Jego zdaniem wrak Tu154M już dawno powinien być w Polsce i zaapelował o to, by jak najszybciej znalazł się on w kraju.