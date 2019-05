Przy miejscu katastrofy Tu-154M w Smoleńsku ustawiono tablice z informacjami na jej temat w języku rosyjskim; tekst na tablicach przedstawia m.in. ustalenia rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego (MAK) na temat przyczyn katastrofy.

Zdjęcie 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M z polską delegacją rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób / STR /AFP

Jako autor tablic figuruje mieszcząca się w Smoleńsku fundacja. Tablice stoją pomiędzy kamieniem upamiętniającym miejsce katastrofy, a brzozą, przy której odwiedzający to miejsce pozostawiają kwiaty i znicze.

Obecny właściciel tego terenu Aleksandr Syriewicz powiedział we wtorek PAP, że fundacja zwróciła się do niego o udostępnienie miejsca na postawienie tablic i że zawierają one "ogólne informacje, które są oficjalnie opublikowane". Syriewicz przekazał, że tablice zostały postawione przed około tygodniem.