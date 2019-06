"Wyrok sądu w sprawie Tomasza Arabskiego jest wyrokiem symbolicznym" - ocenił w czwartek szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz. Jak dodał, "dobrze się stało, że Arabski został skazany". Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann ocenił z kolei, czwartkowe rozstrzygnięcie w sprawie Arabskiego jest "zadziwiające".

Zdjęcie Antoni Macierewicz /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił w czwartek wyrok w procesie byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z lat 2007-2013 Tomasza Arabskiego i czworga innych urzędników w sprawie organizacji lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. Arabski został skazany na karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata .

Reklama

W procesie - poza Tomaszem Arabskim - oskarżono też dwoje urzędników kancelarii premiera - Monikę B. i Miłosława K. oraz dwoje pracowników ambasady RP w Moskwie - Justynę G. i Grzegorza C.

Macierewicz: Symboliczny wyrok

Szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz ocenił w czwartek, że wyrok sądu w sprawie Tomasza Arabskiego jest "symboliczny". Jak dodał, "dobrze się stało, że Arabski został skazany".

Macierewicz proszony o komentarz, powiedział: "To jest przecież wyłącznie wyrok symboliczny dlatego, bo straszliwe szkody, które on wyrządził Polsce - to jak zlekceważył swoje obowiązki, jak państwo wiecie, oświadczył, że nie czytał instrukcji HEAD, czyli tego zespołu zasad, które miał obowiązek zabezpieczyć i zapewnić, a on wiedząc, że będzie leciał prezydent, że będzie leciała cała elita Polski, nawet tego w żaden sposób nie spróbował zrealizować".

"Rozumiem, że prokuratura nie dostarczyła tego materiału, że później nie zażądała wyroku bezwzględnego więzienia i w związku z tym sąd tak postąpił, jak postąpił, ale mam nadzieję, że wyroki, które dotkną ludzi pozostałych, którzy odpowiadają za tę tragedię, już będą w pełni odpowiedzialne i będą realizowały wymiar sprawiedliwości taki, jaki powinien być" - dodał.

Jak zaznaczył, "dobrze się stało, że Arabski - który przecież odegrał kluczową rolę w całej tej sprawie, kluczową, poza Donaldem Tuskiem, został skazany".

Rzeczniczka PiS: Uznajemy to za słuszne

"Uznajemy to za słuszne" - w ten sposób wyrok sądu skomentowała w czwartek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

"Natomiast naszym zdaniem wyrok, który został orzeczony, jest wyrokiem symbolicznym wobec tego, co się wydarzyło, wobec skali szkód, jaka została wyrządzona Polsce i wszystkim tym, którzy zginęli, 96 osobom na czele z panem prezydentem" - oświadczyła na konferencji prasowej w Sejmie. "Oczywiście, jest to pierwsza instancja, oczekujemy na dalszy bieg wydarzeń i ewentualne reakcje stron" - dodała.

Neumann: Odpowiedzialność Arabskiego wątpliwa

Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann ocenił z kolei, czwartkowe rozstrzygnięcie w sprawie Arabskiego jest "zadziwiające".

"Trochę zadziwiający wyrok w kontekście tego, że przecież trzy dni przed tą katastrofą to premier Donald Tusk wtedy także na to lotnisko leciał i wcześniej też latali na nie inni polscy oficjele. Ta katastrofa oczywiście zmieniła wszystko, ale odpowiedzialność Tomasza Arabskiego za lotnisko w Smoleńsku jest dla mnie jednak wątpliwa" - powiedział Neumann dziennikarzom w Sejmie.

Polityk spodziewa się, że Arabski odwoła się od czwartkowego wyroku. "Wierzę, że zostanie uniewinniony, że druga instancja będzie lepsza dla niego" - powiedział szef klubu PO-KO.