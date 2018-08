Legendarny muzyk, twórca zespołu Pink Floyd, 3 sierpnia wystąpi w krakowskiej Tauron Arenie. Do wykonania słynnego "Another Brick In The Wall Part II" zaproszono dwanaścioro podopiecznych Akademii Przyszłości. Nie przez przypadek.

Zdjęcie Dzieci z Akademii Przyszłości wystąpią podczas koncertu Rogera Watersa /Akademia Przyszłości /

Akademia, siostrzany projekt Szlachetnej Paczki, to jeden z najbardziej innowacyjnych programów edukacyjnych w Polsce, który wspiera dzieci z trudnościami w szkole. Zamiast muru, budują pewność siebie.

Dzieci z Akademii Przyszłości już w najbliższy piątek zatańczą przy "Another Brick in the Wall Part II" na koncercie Rogera Watersa w Krakowie.

Od porażki w szkole do sukcesu w życiu

Akademia Przyszłości to nowatorski projekt edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych. Dzięki cotygodniowym zajęciom z osobistym tutorem-wolontariuszem i realizacji autorskiego programu Systemu Motywatorów Zmiany, który opiera się na metodologii projektowania doświadczeń, dzieci zmieniają swój sposób myślenia - o sobie i o świecie - i budują poczucie własnej wartości. Zamiast musieć się uczyć, zaczynają chcieć.

To rewolucyjne podejście do edukacji doskonale koresponduje z treścią "Another Brick in the Wall Part II". W wolontariuszach Akademii dzieci zyskują przyjaciół i mentorów, którzy - zamiast krzyczeć i wymagać - otwierają się na dziecko, docierają do niego, inspirują i motywują.

Akademia działa od 2003 r. Jej organizatorem jest Stowarzyszanie Wiosna, które organizuje również Szlachetną Paczkę. Podopiecznymi projektu są "mali ludzie z długą historią", niekiedy trudną i niepozbawioną rozczarowań. Udział w projekcie to dla wielu z nich pierwsza okazja do tego, by usłyszeli, że są wartościowi. Podczas ostatniej edycji, w roku szkolnym 2017/2018, w projekcie uczestniczyło ponad 2,3 tys. dzieci. Aż 96 proc. z nich zadeklarowało, że dzięki Akademii zaczęło wierzyć w siebie, a 85 proc. poprawiło wyniki w nauce.

Szkoła na miarę marzeń

Wykonanie "Another Brick in the Wall Part II" z udziałem dzieci, to wyjątkowy moment podczas koncertów granych przez Rogera Watersa na trasie "Us + Them". Co ciekawe, słynny utwór, uznawany za jedno z najlepszych dzieł muzyki popularnej wszech czasów nie jest manifestem skierowanym przeciwko szkole i edukacji w ogóle, ale przeciwko tłamszeniu indywidualności.

- W Akademii pracujemy z dziećmi tak, by odrzuciły przekonanie, że są tylko niewiele znaczącym trybikiem - tłumaczy Joanna Sadzik, dyrektor projektu. - Równocześnie nie wyciągamy ich ze środowiska, w którym na co dzień funkcjonują, ale uczymy je, jak sobie w nim radzić, by w pełni wykorzystały swój potencjał - dodaje.

Program rozwoju dzieci, który realizuje Akademia, to dokładnie zaprzeczenia "edukacji", o której śpiewa Roger Waters. Zamiast drwić z dzieci, za wszystko, co zrobią, Akademia uczy dzieci, jak dostrzegać własne sukcesy. Zamiast eksponować ich słabości - wzmacnia pewność siebie. Celem Akademii nie jest to, by dzieci poprawiły oceny i zaczęły spełniać oczekiwania nauczycieli, ale by jak najlepiej przygotowały się do dorosłego życia.

Zdjęcie Dzieci z Akademii Przyszłości / Akademia Przyszłości /

Prawdziwe historie podopiecznych Akademii Przyszłości

KAMIL

Do niedawna każdą wolną chwilę, a miał ich sporo, Kamil spędzał wpatrzony w telewizor albo w telefon. Mówili na niego leń, nieuk, trudne dziecko. Jesienią zaczął zajęcia w Akademii Przyszłości. Z początku niewiele to w nim zmieniło. Sprawiał wrażenie, jakby nie mógł doczekać się... końca każdego spotkania. Ale Andrzej, jego tutor, nie zamierzał się poddawać. Któregoś dnia zabrał Kamila na wydarzenie organizowane przez kolegium Akademii Przyszłości. Jego głównym tematem były doświadczenie fizyczne oraz chemiczne.

Po tygodniu do Andrzeja zadzwoniła mama Kamila: - Nie wiem, co pan z nim zrobił, ale od kilku dni prawie nie wychodzi z kuchni i sam przeprowadza eksperymenty. Ciągle prosi mnie o jakieś składniki. Jak tak dalej pójdzie, nie będę miała gdzie gotować obiadów! Dziękuję panu.

ALEKS

Aleks jest bardzo inteligentnym chłopcem. Trudną sytuację w domu odreagowywał ostentacyjnym "olewaniem" szkoły, która przecież jest "do kitu". Po pół roku zajęć w Akademii zdecydował, że rezygnuje. Bo w ogóle przestaje chodzić do szkoły. I tak miał ją zmieniać, więc "nic mu nie zrobią". Co mu zależy? Daniela, jego wolontariuszka, była przekonana, że cała praca poszła na marne. Tuż przed końcem II semestru Aleks wysłał jej jednak SMS-a. "Pani się nie martwi, biorę sprawy w swoje ręce, w dwa tygodnie ogarnę wszystkie zagrożenia". Ogarnął.

Ty też możesz pomóc

Dzieci, które pojawią się na scenie wraz z Rogerem Watersem, przygotowują się do koncertu przez cały lipiec. Występ - 3 sierpnia w krakowskiej Tauron Arenie. Do szkoły i do Akademii Przyszłości wracają po wakacjach. Kolejna, XVI edycja projektu, wystartuje już w październiku, a rozpocznie ją uroczysta inauguracja, która tradycyjnie odbywa się na... uczelniach w całej Polsce. Podczas tego wydarzenia dzieci odbierają indeks z rąk przedstawiciela wyższej uczelni i mają okazję celebrować wyjątkową chwilę wstąpienia w szeregi uczniów Akademii Przyszłości.