Dzień, w którym sięgniesz po marzenia

Kiedy Ania wybudziła się ze śpiączki farmakologicznej, wiedziała, że jej życie nie może wyglądać jak do tej pory. Wracając do normalnego funkcjonowania i pełnej sprawności, zaczęła poważnie się zastanawiać, jak może podać dalej dobro, które otrzymała od innych.

Czy kiedykolwiek, tak na poważnie, zastanawiałeś się, co nadaje twojemu życiu autentyczny sens?

Ania zdecydowała się, że zacznie pracę jako wolontariuszka w Akademii Przyszłości. Tak poznała swoją podopieczną, w której zobaczyła siebie z dzieciństwa: nieśmiałą, zakompleksioną, niepewną siebie dziewczynkę. - Wyobraźcie sobie dziesięciolatkę, która wstydzi się nawet przedstawić, a kilka miesięcy później nie boi się wejść na scenę w auli Akademii Górniczo-Hutniczej i stanąć przed tymi wszystkim ludźmi - opowiada.

To doświadczenie dało Ani siłę do działania i upewniło ją w przekonaniu, że jest na właściwej ścieżce.

- Dla mnie to był moment, w którym zrozumiałam, jak wiele może zdziałać mój przykład i postanowiłam opowiedzieć szerzej o swojej historii - dodaje.

Pokonaj strach i podejmij decyzję

Gdy zdasz sobie sprawę, co jest dla ciebie źródłem sensu, będziesz zadowolony z podejmowanych przez siebie decyzji.

W przypadku Ani była to decyzja o opublikowaniu książki, będącej wyrazem wdzięczności dla osób, które jej pomogły. Książki, w której dzieli się swoim doświadczeniem. - Nie wiem, czy bym się na to odważyła, gdybym nie widziała tego, co zrobiła moja podopieczna - mówi i dodaje: - Ale jeśli książka odmieni życie choć jednej osoby, to myślę, że warto. Tak, jak warto odmienić życie choć jednego podopiecznego Akademii.

Inną historię ma Bartek. Od niego można nauczyć się, że czasami warto zrobić coś wbrew sobie i się zaangażować. - Cztery lata temu byłem po prostu korposzczurem, zmęczonym swoją pracą, niechętnie angażującym się w aktywności introwertykiem - opowiada. - Aż pewnego dnia podjąłem decyzję, że wstąpię do Szlachetnej Paczki - wspomina.

Czy można mieć pewność, że podejmowana decyzja jest słuszna? To rzadkie uczucie. Ale jedno jest pewne - nie dowiemy się, jeżeli nie spróbujemy.

Bartek postanowił spróbować swoich sił w charakterze koordynatora ds. biznesu. Wspomina, że nauczył się wtedy komunikatywności, kreatywności i dynamicznego działania. Dzięki temu doświadczeniu obecnie aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu klientów z branży aerospace, rozmawia z przedstawicielami Polskiej Agencji Kosmicznej i biznesu kosmicznego. Spotyka się z dyrektorami firm lotniczych.

Zbuduj prawdziwą relację

Ludzie. Ci nam najbliżsi, którzy potrafią dostrzec nasze piękno i nasz potencjał, ale również wskazać nasze pomyłki i błędy. To oni nas motywują i wspierają w działaniach. Pamiętaj, że nie jesteś samotną wyspą. Nie bój się pytać i prosić o radę. Jeżeli masz obok siebie osobę, której ufasz, zadbaj, by budować z nią szczerą i otwartą relację.

Dzięki takiej relacji dzieci pana Dawida, podopieczni Akademii Przyszłości, uwierzyły w siebie i odkryły swoje prawdziwe talenty - Mamy piątkę dzieci. Te najstarsze dzieciaki często przejmują postawę opiekuńczą wobec tych młodszych. A tutaj, w AKADEMII, z tutorem budują prawdziwe i przede wszystkim partnerskie relacje. Rosną przy nich, rozwijają się! - mówi pan Dawid.

Otwarcie się na drugiego człowieka dodaje nam odwagi i pozwala z większą sympatią spojrzeć na świat. Odkryła to również Ilona, która dołączyła do Akademii jako wolontariuszka. Początkowo sądziła, że będzie "tylko" pomagać, ale relacja z podopiecznymi i złożoność zadań, których stopniowo zaczęła się podejmować, sprawiły, że rozwinęła skrzydła. Teraz jest już koordynatorem. Nie jest już skryta i nieśmiała. Nie boi się spełniać swoich marzeń. Niedawno, również ku swojemu zaskoczeniu, przeszła ze znajomymi szlak Santiago de Compostela.

Zdjęcie / fot. Agnieszka Ożga-Woźnica /

Spójrz na siebie z innej perspektywy

Czasami bywamy wobec siebie zbyt krytyczni i z góry zakładamy, że podejmowanie określonych działań nie ma sensu - ponieważ i tak się nie powiedzie.

Justyna wspomina, że jej pierwsze zetknięcie ze Szlachetną Paczką miało miejsce na szkoleniu, w którym uczestniczyła - Byłam jedną z najmniej aktywnych osób. Siedziałem raczej cicho, z boku, wstydziłam się. Nie mówiłam o moich pomysłach, a na przerwach raczej trzymałam się z dala od osób, których nie znałam - mówi. Wtedy w ogóle nie przypuszczała, że trzy lata później będzie stać po drugiej stronie, przed dużym audytorium i poprowadzi takie szkolenie. Dziś, kiedy ktoś jej mówi, że się do czegoś nie nadaje, opowiada swoją historię.

Zainspiruj innych

Tę historię opowiedziała nam Kinga. Właśnie przeszła szkolenie na wolontariuszkę i chciała udać się na spotkanie z rodziną, z którą miała pracować, ale otrzymała telefon. Kobiecy głos informował ją, że rezygnuje ze spotkania. Po chwili rozmowy Kinga poznała powód, dla którego tak się stało. Rozmówczyni Kingi przyznała, że rok wcześniej jej rodzina została włączona do projektu i znaczyło to dla nich bardzo dużo. Teraz jednak nie chce odbierać tej szansy innym potrzebującym. Dodała, że najchętniej sama zostałaby wolontariuszką, ale ma dwójkę niepełnosprawnych dzieci i praktycznie nie wychodzi z domu. Niemniej bardzo kibicuje wszystkim wolontariuszom, bo robią dużo dobrego! Kinga przyznaje, że ją zamurowało. - Wydawało mi się, że jestem taka dobra, bo chcę robić fajne rzeczy. Ale tak naprawdę mam ogromne szczęście, że mogę wybierać, co chcę robić na co dzień. I od tego czasu jeszcze świadomiej podejmuje decyzje o sobie i swoim życiu.

Piętrzące się trudności i ludzkie tragedie nas nie omijają. I nie będą omijać, nawet jeżeli zdecydujemy się sięgać po swoje marzenia. Nie znaczy to jednak, że nie warto o nie zawalczyć i uczynić nasze zmagania sensownymi. Wziąć odpowiedzialność za swoje życie i świadomie budować swoją przyszłość.