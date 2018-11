Igor Herbut i Sławek Uniatowski wspólnie przygotowali Szlachetną Paczkę dla rodziny pani Małgorzaty. Matka samotnie wychowująca troje dzieci otrzyma w niej m.in. specjalne środki czystości, które są jej niezbędne ze względu na chorobę córki. Muzycy wybrali ją spośród niemal 20 tys. rodzin, którym można w tym roku pomóc zmienić na dobre historie życia. Wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i zadeklarować swoje wsparcie.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polce. Jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Istnieje od 2001 roku. Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko cztery mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Konkretna pomoc

- Wybraliśmy rodzinę, która została wyjątkowo doświadczona przez los - mówił podczas przygotowywania Paczek Sławek Uniatowski. - Jesteśmy szczęśliwi, że możemy pomóc właśnie im.

37-letnia mama samotnie wychowuje troje dzieci. Po tym jak uciekła od męża-alkoholika, mieszka z nimi w jednym pokoju w domu swoich rodziców. Cała czwórka zmaga się z licznymi chorobami - pani Małgorzata cierpi na epilepsję pourazową i niedoczynność tarczycy, jej córka na astmę oskrzelową, niedosłuch, wadę wzroku i atopowe zapalenie skóry, zaś syn ma rozszczep kręgosłupa, wodogłowie i przepuklinę oponowo-rdzeniową. Jakby tego było mało, rok temu pani Małgorzata straciła w wypadku czwarte dziecko.

- Niesamowite jest to, że mimo tylu tragedii i przeciwności oni się nie poddają - dodał Uniatowski. - Są bardzo zżyci, spędzają ze sobą mnóstwo czasu. W dodatku podczas jednego ze spacerów znaleźli w lesie porzuconego i przywiązanego do drzewa szczeniaka i go przygarnęli.

Szlachetna robota

- Zawsze chciałem pomagać. Odkąd pamiętam, to była dla mnie najważniejsza motywacja do pracy - powiedział Igor Herbut. - Cieszę się, że teraz mogę to robić.

- Szlachetna Paczka robi świetną robotę. Bardzo. To zaszczyt być jej częścią - podsumował autor tytułowej piosenki do filmu "Miłość jest wszystkim" (warto wspomnieć, że aktorzy, którzy w nim wystąpili, m.in. Joanna Kulig i Mateusz Damięcki, zagrali również w świątecznym spocie, który zachęca do wsparcia Szlachetnej Paczki).

17 listopada 2018 roku na stronie www.szlachetnapaczka.pl otwarta została baza zawierająca opisy rodzin. Każdy, kto na nią wejdzie, będzie mógł przeczytać ich historię, poznać ich najpilniejsze potrzeby i wybrać rodzinę, której pomoże, przygotowując dla niej paczkę. Wolontariusze przekażą ją rodzinom podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego "weekendem cudów", 8-9 grudnia.