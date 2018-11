W sobotę 17 listopada ulicami wojewódzkich miast przeszły marsze wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Tego dnia, na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl o godzinie 8 rano udostępniono bazę zawierającą opisy rodzin. Każdy, kto na nią wejdzie, będzie mógł przeczytać ich historię, poznać ich najpilniejsze potrzeby i wybrać rodzinę, której pomoże, przygotowując dla niej paczkę. Wolontariusze przekażą ją rodzinom podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego "weekendem cudów", 8-9 grudnia.

Zdjęcie Uczestnicy Marszu Szlachetnej Paczki w Krakowie. / Jacek Bednarczyk /PAP

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Przez 18 lat (od 2001 r.) w jej działania włączyło się prawie 4 mln osób, a łączna wartość pomocy przekazanej potrzebującym rodzinom przekroczyła ćwierć miliarda złotych. Jak mówią organizatorzy, w tym roku w wydarzeniach weźmie udział 14 tys. wolontariuszy Szlachetniej Paczki i Akademii Przyszłości.

- Na razie do wyboru jest 7,5 tys. rodzin, ale wolontariusze aż do początku grudnia będą spotykać się z potrzebującymi rodzinami. W tym roku prognozujemy, że spotkamy się łącznie z około 30 tys. rodzin, z tego prawdopodobnie połowa będzie potrzebowała naszej pomocy materialnej - mówi w rozmowie z Interią Karolina Batko-Jeż, jedna z organizatorek, która od 9 lat jest wolontariuszem, a w stowarzyszeniu pracuje od 4 lat.

Komu pomagają?

Jak co roku, wolontariusze przeprowadzali działania terenowe, szukając potrzebujących rodzin w swoich lokalnych społecznościach.

- Przede wszystkim poznajemy rodzinę i zaprzyjaźniamy się z nią, sprawdzamy jakie ma zasoby, w czym jest problem. Te rodziny nie krzyczą, że potrzebują pomocy. Często, wstydząc się swojej sytuacji, nie chcą być włączone do Szlachetnej Paczki. Uważają, że są osoby bardziej potrzebujące - mówi Batko-Jeż.

Przytacza też historię młodego chłopaka, który właśnie wchodzi w dorosłość i boryka się z tzw. biedą niezawinioną, której doznał po nagłej śmierci rodziców.

- Chcemy mu pomóc, żeby stanął na nogi i zobaczył, że się od niego nie odwracamy - dodaje.

- To mądra pomoc, którą oferujemy rodzinom, żeby realnie zmienić ich sytuację. Nie uzależniać ich od siebie, ale by pomóc raz i dać im się rozwinąć samodzielnie - mówi z kolei Kinga Stachura, która wolontariuszem jest już od trzech lat.

Jej zdaniem Paczka jest bardzo dobrze zorganizowanym wolontariatem, który pomaga zarówno rodzinom, jak i samym wolontariuszom.

- Można tu odnaleźć nie tylko satysfakcję z tego, co się robi, ale także poznać nowych ludzi, zyskać i rozwijać w praktyce potrzebne na rynku pracy tzw. umiejętności miękkie, jak komunikacja - wylicza plusy Stachura.

Siłą są ludzie

Po artykule dotyczącym byłego już prezesa stowarzyszenia "Wiosna" i pomysłodawcy Szlachetnej Paczki ks. Jacka Stryczka, pojawiły się liczne negatywne głos pod adresem stowarzyszenia, jednak - jak podkreśla Karolina Batko-Jeż - siłą Paczki nie jest dyrektor czy prezes, a wszystkie osoby zaangażowane, czyli wolontariusze i darczyńcy.

- Zawirowania dotyczyły pracy w stowarzyszeniu. W wolontariacie działa się trochę inaczej - dodaje Kinga Stachura.

- Wolontariusze działają za darmo, bo chcą. To pasja, nie praca. Mnie osobiście było przykro, ale trzeba do tego podejść z dystansem. Wszędzie działają ludzie. W Paczce dzieje się wiele wspaniałych rzeczy, jednak to nie utopia. Zdarza się czasem, że wolontariusze lub rodziny zawodzą. Jednak takie momenty uczą nas umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, co mimo wszystko jest plusem - podsumowuje Kinga.

Szlachetna tradycja

W ostatnich latach wsparcie działań Szlachetnej Paczki stało się swoistą okołoświąteczną tradycją w Polsce. Paczkę dla wybranej przez siebie rodziny co roku przygotowuje m.in. Para Prezydencka, reprezentacja Polski w piłce nożnej czy narodowa drużyna skoczków narciarskich.

Chcesz pomóc? Wejdź na stronę internetową Szlachetna Paczka i wybierz rodzinę, której będziesz mógł sprawić świąteczny prezent.

