Marzą, ale się wstydzą. Poznaj i zmień historie dzieci z Akademii Przyszłości

Ania chciałaby zostać malarką, Michał zamierza nauczyć się teleportacji, a Natalia marzy, by na świecie nie było alkoholu. Mają wielkie plany i wspaniałą wyobraźnię, ale brak im pewności siebie. Podopieczni Akademii Przyszłości to "mali ludzie z długą historią", niepozbawioną przykrości i rozczarowań.

Udział dzieci w programie Akademia Przyszłości to dla nich szansa, by rozwinęli skrzydła i uwierzyli w siebie. Można im w tym pomóc, wchodząc na stronę www.akademiaprzyszlosci.org.pl i fundując wybranemu dziecku Indeks Sukcesów.

Do wsparcia projektu namawiają Agnieszka Dygant i Daria Widawska, które właśnie zostały darczyńcami dla jednego z podopiecznych Akademii.

Akademia Przyszłości to nowatorski, ogólnopolski program edukacyjny adresowany do dzieci z trudnościami w szkole. Podopieczni Akademii to zarówno uczniowie nieradzący sobie w nauce, jak i mający problemy w kontaktach z rówieśnikami i w integracji społecznej. Celem programu jest zmiana ich historii: budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości oraz rozwijanie ich sprawczości i pewności siebie - tak, by były w stanie samodzielnie radzić sobie w dorosłym życiu. Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Wiosna, znane m.in. ze Szlachetnej Paczki.

Motywować, nie dołować

Jedną z ambasadorek Akademii Przyszłości została w tym roku aktorka Agnieszka Dygant, znana m.in. z popularnych seriali: Prawo Agaty, Niania czy Fala zbrodni.

"Wspieram Akademię Przyszłości, bo sama mam syna - ma teraz osiem lat - i wiem, jak ważne jest, by dziecko czuło się dobrze w szkole, a jeszcze bardziej - by czuło się dobrze samo ze sobą" - tłumaczy. "Czas szkoły podstawowej ma wielki wpływ na kształtowanie się małego człowieka. Dziecko zaczyna poznawać siebie, otaczający go świat. To właśnie w szkole dostaje pierwsze informacje zwrotne na swój temat od osób, które nie są jego rodziną. Formuje się, buduje poczucie własnej wartości. Jeśli czuje się akceptowane, bardzo je to wzmacnia. Dobre stopnie i inne sukcesy edukacyjne oczywiście bardzo w tym pomagają. To, w jaki sposób dziecko przeżyje ten ważny czas, ma ogromny wpływ na to, czy poradzi sobie potem w życiu w różnych sytuacjach jako dorosły, kim zostanie w przyszłości oraz jakim będzie człowiekiem" - podkreśla.

Zostań aniołem

Program Akademii oparty jest na autorskim Systemie Motywatorów Zmiany i metodologii projektowania doświadczeń. Oprócz swojego wolontariusza każdy podopieczny ma również osobistego darczyńcę - osobę, która funduje mu Indeks Sukcesów. Zakup Indeksu przez darczyńcę zapewnia możliwość finansowania programu, dziecku zaś daje świadomość, że jego staraniom ktoś kibicuje i nie ogranicza się w tym do deklaracji, ale naprawdę inwestuje w jego rozwój. Dla kogoś, kto dotąd słyszał najczęściej, że jest beznadziejny, to niebywałe dowartościowanie i motywacja.

Darczyńcą może zostać każdy. Na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl została otwarta baza historii wszystkich podopiecznych programu. Dzięki niej można ich lepiej poznać, przeczytać, jakie mają marzenia, mocne strony oraz trudności, a także kim chciałyby zostać, gdy dorosną. Następnie zaś - wybrać dziecko, dla którego ufundujemy Indeks, i w ten sposób zmienić jego historię. Koszt indeksu dla jednego podopiecznego to 1000 złotych, kwota ta pokrywa roczny koszt uczestnictwa dziecka w Akademii Przyszłości. Indeks można ufundować samodzielnie płacąc jednorazowo lub w ratach lub otwierając zbiórkę na ten cel i angażując rodzinę lub znajomych.

Przyszłość bez balastu

"Miałam w życiu bardzo dużo szczęścia i cudownych, kochających rodziców, których było stać na to, żeby mnie wyedukować. Jestem jedynaczką, cała uwaga była skupiona na mnie. Oprócz miłości dostałam bardzo dużo wsparcia, wiary we mnie, w moje możliwości, w to, że zawsze sobie poradzę. Dostałam całe pole możliwości, które mogę wykorzystać w dorosłym życiu. Kiedy usłyszałam o Akademii Przyszłości, pomyślałam, że to bardzo ciekawy projekt. Uważam, że nie ma nic piękniejszego niż możliwości, które my jako dorośli możemy dać małym dzieciom. A nie każde dziecko ma ta takie możliwości w domu. Nie mówię tu o rodzinach dysfunkcyjnych, w rodzinach wielodzietnych rodzice są skoncentrowani na ogóle i czasem, gdy dziecko ma problem, może on zginąć w morzu innych problemów przy czwórce, piątce czy siódemce dzieci. Wspaniale, że jest projekt, który zajmuje się edukacją dzieci, te małe istotki to nasza przyszłość" - podsumowuje Daria Widawska.

16 lat zaufania

W tym roku szkolnym Akademia Przyszłości odbywa się już po raz szesnasty. W całej Polsce do programu przystąpiło 2,4 tys. dzieci. Każde z nich otrzymało swojego osobistego tutora-wolontariusza, z którym spotyka się na indywidualnych zajęciach raz w tygodniu. Zadaniem tutora jest zbudowanie z dzieckiem relacji opartej na zaufaniu i stworzenie mu warunków do tego, by zmieniło swoje nastawienie do świata. Ponadto dzieci objęte programem Akademii biorą udział w specjalnie dla nich organizowanych wydarzeniach, takich, jak uroczysta inauguracja i zakończenie roku na uczelni czy tzw. "Fotel prezesa". Uczestniczą też we wspólnych wyjściach na wydarzenia kulturalne oraz w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Aby zmienić historię dziecka potrzeba naprawdę niewiele. Wystarczy wejść na www.akademiaprzyszlosci.org.pl i wybrać dziecko, któremu samodzielnie lub wspólnie z rodziną czy znajomymi ufundujemy indeks.

Dzięki temu podopieczny Akademii Przyszłości zyska możliwość rocznego uczestnictwa w Akademii Przyszłości i indywidualny tok pracy z tutorem-wolontariuszem.