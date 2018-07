Ruszyła wielka kampania SuperW. Wolontariusze poszukiwani w całej Polsce

Co najmniej 13,5 tys. wolontariuszy w ponad 900 rejonach zaangażują w tym roku w swoje działania Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości. To jedne z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Pomagają wyjść z biedy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i budują pewność siebie u dzieci, które mają problemy w szkole. By mogły działać, potrzebują bohaterów. SuperW, czyli wolontariusze, są krwiobiegiem obu projektów.

Zdjęcie Ruszyła wielka kampania SuperW /Szlachetna Paczka /

W ubiegłym roku pomoc w ramach Szlachetnej Paczki otrzymało ponad 20 tys. rodzin, a łączna wartość materialna wsparcia przekazanego im przez darczyńców sięgnęła 54 mln zł. Podopiecznymi Akademii Przyszłości było natomiast 2,3 tys. dzieci. Aż 96 proc. z nich zadeklarowało, że dzięki udziałowi w projekcie zaczęło wierzyć w siebie, a 85% poprawiło wyniki w nauce. Nie wydarzyłoby się to, gdyby nie praca kilkunastu tysięcy wolontariuszy.

Bohaterowie współczesności

Reklama

Wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości to osoby, które aktywnie działają na rzecz swoich społeczności, angażują się, podejmują wyzwania i biorą sprawy w swoje ręce. Są sprawcze, zależy im i mają odwagę zmieniać rzeczywistość. Jak mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek, pomysłodawca obu projektów, "kiedy coś robią, to im to wychodzi". Są jak współcześni bohaterowie. Właśnie dlatego nazywani są SuperW.

W Szlachetnej Paczce ich głównym zadaniem jest dotarcie do rodzin żyjących w trudnych warunkach. Wolontariusze spotykają się z nimi w ich domach, poznają ich sytuację i potrzeby, a następnie określają, jaki rodzaj pomocy da im największą szansę na realną poprawę ich kondycji. Wnikają do świata, do którego inni nie chcą albo boją się wejść, nawiązują autentyczne relacje i pomagają się przełamać ludziom, którzy przez wielu zostali skreśleni. SuperW szukają dla nich darczyńców i organizują przekazanie przygotowanego przez nich wsparcia materialnego, ale dla rodzin często większe znaczenie ma samo to, że ktoś się nimi zainteresował, wysłuchał i podpowiedział, jak spróbować wyjść z pułapki biedy. Dla ludzi, którzy stracili wiarę w swoją godność, SuperW stają się bohaterami.

Zmotywować do zmiany

Wolontariusze Akademii Przyszłości mają nieco inne zadania, lecz ich sens jest podobny. Przez cały rok regularnie, raz w tygodniu, indywidualnie spotykają się z dziećmi, które borykają się z problemami w szkole. Wiele z nich pochodzi z trudnych środowisk. Misją SuperW nie jest udzielanie korepetycji, ale przeprowadzenie dziecka od porażki w szkole do sukcesu w życiu. Dla małego studenta Akademii, Wolontariusz staje się przyjacielem i mentorem. Otwiera się na jego potrzeby, uczy je wygrywać, wzmacnia jego dobre strony, podnosi jego samoocenę i sprawia, że dziecku zaczyna się chcieć. Wykorzystuje przy tym nowoczesne narzędzia, m.in. oryginalny, stworzony na potrzeby Akademii Przyszłości System Motywatorów Zmiany, który opiera się na metodologii projektowania doświadczeń.

O skuteczności działań wolontariuszy Akademii najlepiej świadczy to, że ponad 80% podopiecznych projektu w ostatniej edycji (2017/2018) zadeklarowało, że wreszcie uwierzyło w siebie, dowiedziało się, w czym są dobrzy i odnosiło sukcesy. Niemal wszystkie dzieci (94%) zgodnie przyznały natomiast, że na zajęciach z SuperW "było radośnie".

Nie tylko pomaganie

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że SuperW to nie tylko pomaganie potrzebującym, lecz także wielowymiarowy program rozwoju kompetencji wolontariuszy - zawodowych i osobistych.

- Trzy główne korzyści z wolontariatu w Paczce i Akademii to wpływ, rozwój i ludzie. Wpływ, bo zmieniasz otoczenie w którym żyjesz i pomagasz w mądry sposób najbardziej potrzebującym. Rozwój, bo zdobywasz nowe kompetencje - współpracy z zespołem, zarządzania projektami, ale też PR czy logistyki; to od wolontariusza zależy, w co się zaangażuje. Wolontariat w CV bardzo podnosi szanse na znalezienie dobrej pracy - mówi Joanna Sadzik, dyrektor Stowarzyszenia WIOSNA, które realizuje oba projekty.

- Czego się nauczyłam w Paczce? - pyta Natalia, wolontariuszka z Świętokrzyskiego. - Tego jak współpracować z ludźmi. W taki konkretny sposób: gdy jest dużo zadań, obowiązków, gdy trzeba się dzielić pracą. Poza tym odpowiedzialności, systematyczności. No i tego, żeby się nie bać! Otworzyłam się na ludzi i za to jestem Paczce bardzo wdzięczna. Kiedyś zadzwonienie do kogoś obcego z prośbą o pomoc w konkretnej sprawie stanowiło dla mnie ogromne wyzwanie. Wstydziłam się, obawiałam, nie do końca wiadomo czego. A teraz - wiem, że to żaden problem, już się nie blokuję. Działam.

Co zyskasz?

Jako SuperW masz szansę współtworzyć jeden z największych, najbardziej efektywnych i najlepiej zorganizowanych programów społecznych w Polsce. Dołączasz do ogólnopolskiej drużyny ludzi, którzy tak jak ty chcę zmieniać rzeczywistość - każdy w swoim lokalnym otoczeniu, a wszyscy razem w całej Polsce.

Jeśli zależy ci, żeby twoje zaangażowanie miało sens - dawało rzeczywisty wpływ na to, czym się zajmujesz, a przy tym przynosiło ci satysfakcję - w Paczce i Akademii otrzymasz wsparcie ze strony dużej, efektywnej i rozpoznawalnej organizacji. Zwielokrotnisz swoją energię i talenty poprzez udział w mądrze zaprojektowanym systemie mądrej pomocy, równocześnie nadając mu kształt i korzystając z jego skali.

Otrzymasz szansę, by współpracować z najlepszymi i od nich się uczyć, oraz rozwiniesz się dzięki szybkiej i konkretnej informacji zwrotnej. Poza wszystkim zaś przeżyjesz niezapomniane, autentyczne i formujące emocje, których nie doświadczysz nigdzie indziej

Zgłoś się!

Kandydaci na SuperW mogą się zgłaszać do 30 września. By zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przyszłości, wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki, intuicyjny formularz zgłoszeniowy. Następne kroki to rozmowa i jednodniowe wdrożenie. Po nich pozostaje już tylko podjąć decyzję i podpisać umowę. Nie warto zwlekać, bo kolejność zgłoszeń ma znaczenie. Finał Szlachetnej Paczki, nazwany "weekendem cudów", już 8-9 grudnia 2018 r.