Joanna Kulig, Julia Wyszyńska, Ola Adamska, Mateusz Damięcki i Leszek Lichota - gwiazdy najnowszej komedii świątecznej "Miłość jest wszystkim" namawiają do dzielenia się z potrzebującymi i wspierania Szlachetnej Paczki w specjalnie przygotowanym świątecznym spocie. Spot jest rezultatem współpracy, jaką twórcy filmu nawiązali ze Szlachetną Paczką.

Zdjęcie Gwiazdy najnowszej komedii świątecznej "Miłość jest wszystkim" wspierają Szlachetną Paczkę /Szlachetna Paczka /

Razem w kinach i przy wspólnym stole

Specjalny spot promujący Szlachetną Paczkę będzie można zobaczyć już od 23 października przed każdym seansem filmu "Miłość jest wszystkim" w sieci kin Cinema City w całej Polsce. Oficjalna premiera spotu nastąpi 2 grudnia w telewizji TVN i mediach społecznościowych. Twórcy kampanii zrealizowali making of świątecznego spotu. W ramach wspólnych działań przygotowano także specjalne świąteczne ulotki z hasłem "By święta były piękne dla wszystkich", które będą dystrybuowane w kinach.

Działania promocyjne są też wspierane przez Igora Herbuta, który zadedykował Szlachetnej Paczce piosenkę do filmu "Miłość jest wszystkim". Wokalista zespołu LemON wspólnie z muzykiem Sławkiem Uniatowskim przed kilkoma dniami osobiście przygotowali paczkę z pomocą dla jednej z rodzin. Piosenka "Miłość jest wszystkim" będzie też zaprezentowana na żywo podczas tegorocznej "Gali 18 lat Szlachetnej Paczki", która będzie realizowana na antenie TVN już 16 grudnia.

Przywrócić Świętom Bożego Narodzenia ich prawdziwy sens

Celem wspólnej kampanii jest to, by w Święta zatrzymać się i spojrzeć na drugiego człowieka, by w przedświątecznej gonitwie i szale zakupów nie zgubić prawdziwego sensu, jaki niesie ze sobą ten czas. Organizatorzy ufają, że gdy dokona się w nas i w otoczeniu zmiana, której początkiem jest zauważanie siebie nawzajem, wtedy święta odzyskają swój prawdziwy blask.

- Co jest najważniejsze w święta? To, że nawzajem się zauważamy. To tak niewiele, a wystarczy, aby dokonała się w nas wielka zmiana. Dodatkowe nakrycie na stole przestaje być tylko dodatkowym talerzem i zamienia się w miejsce, w którym dajemy siebie innym. Wspierając Szlachetną Paczkę, zapraszamy do wspólnego stołu tych, dla których często brakuje przy nim miejsca. To od nas zależy, czy potrzebujący otrzymają szanse na piękne i godne święta. Takie, o jakich wszyscy marzymy - powiedziała Joanna Kulig, wieloletnia ambasadorka Szlachetnej Paczki, w filmie grająca rolę Magdy.

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej, przekazanej ponad 150 tys. rodzinom w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Zdjęcie Joanna Kulig / Szlachetna Paczka /

Historie, które możesz zmienić na dobre

W filmie "Miłość jest wszystkim" pojawia się też wątek szczególnie bliski idei Szlachetnej Paczki. Rodzina pary bohaterów, Ewy i Tadeusza, ledwo wiąże koniec z końcem i - jak wiele osób objętych pomocą Paczki - bohatersko zmaga się z trudnościami.

- Pracując nad zbudowaniem mojej postaci, myślałam o osobie, która ma problemy finansowe. Nasza filmowa rodzina jest bardzo skromna, nie może sobie pozwolić na żadne ekstrawagancje świąteczne - tłumaczy Julia Wyszyńska, odtwórczyni roli Ewy. - Tym bardziej cieszę się, że przy okazji filmu możemy zwrócić uwagę na to, jak wiele osób w Polsce żyje w trudnych warunkach.

Zdjęcie Mateusz Damięcki / Szlachetna Paczka /

Nie być obojętnym

Koniec roku to w Szlachetnej Paczce najbardziej intensywny okres. W połowie listopada na stronie www.szlachetnapaczka.pl została otwarta baza z historiami rodzin włączonych do projektu w tej edycji. Aż do 8 grudnia potrwa kampania, której celem jest pozyskanie darczyńców dla wszystkich potrzebujących. W tym roku Paczka jest obecna w 670 rejonach Polski, a organizowana przez nią pomoc trafi do ponad 15 tys. rodzin.