Wszystko, co musisz wiedzieć o pracy jako SuperW

Wiele razy o tym myślałeś, ale nigdy się nie odważyłeś? Chciałaś pomagać, ale nie wiedziałaś jak? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o wolontariat w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości, podejmij świadomą decyzję i zostań lokalnym herosem!

1. SuperW i Lokalny Heros - kim są?

Tak nazywani są wolontariusze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. To ludzie, którzy nadają sens swojemu zaangażowaniu. Niosą mądrą pomoc, która naprawdę działa. Ich celem jest wyrwanie rodzin, osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z zaklętego kręgu biedy, z trudności i bezsilności oraz pomoc dzieciom z porażkami w szkole.

2. Jakie wymagania muszę spełnić, żeby zostać SuperW?

Wystarczy pełnoletność. Reszta jest kwestią postawy. SuperW musi być człowiekiem odpowiedzialnym i zdecydowanym, żeby wygrywać. Jeśli lubisz ludzi, potrafisz działać w zespole, a przede wszystkim chcesz pomagać i się rozwijać, możesz być pewny, że się nadajesz!

3. Nie mam żadnego doświadczenia, czy wolontariat jest dla mnie?

Jeżeli nie posiadasz żadnego doświadczenia, wolontariat jest właśnie dla ciebie! Dzięki niemu zdobędziesz kompetencje niezbędne na rynku pracy. Poznasz narzędzia z zakresu skutecznej komunikacji, zarządzania czasem, organizacji i promocji wydarzeń. Dzięki szkoleniom i wsparciu zespołu nauczysz się wypełniać swoje obowiązki na najwyższym poziomie.

4. Kogo mogę spotkać w zespole?

Do zespołów wolontariuszy trafiają niezwykli, pełni pasji ludzie w każdym wieku i z różnorodnym doświadczeniem - najstarszy z wolontariuszy miał ponad 70 lat. Część z nich decyduje się na wolontariat, ponieważ pragnie pomagać i zmieniać świat. Inni chcą pracować nad sobą, rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Niewątpliwie wolontariat w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości pozwala na realizację obu celów.

5. Czym różni się wolontariat w projektach Stowarzyszenia Wiosna od innych wolontariatów?

Wolontariat w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości jest częścią projektów trwających przez cały rok. SuperW należy do organizacji, która wymaga regularnego i systematycznego zaangażowania. Decyzję o pozostaniu wolontariuszem trzeba dobrze przemyśleć. To duże wyzwanie, ale jeszcze większa satysfakcja i gwarantowany rozwój.

6. Komu pomaga SuperW?

Wolontariusz Szlachetnej Paczki pomaga ludziom żyjącym w skrajnej biedzie, dzieciom z ubogich rodzin, niepełnosprawnym, doświadczonym przez los, walczącym o samodzielność, przewlekle chorym i samotnym rodzicom w trudnej sytuacji. SuperW Akademii Przyszłości pomaga dzieciom z trudnościami i porażkami w szkole.

7. Jaka jest najważniejsza misja SuperW w Szlachetnej Paczce?

Wolontariusz Paczki spotyka się z rodziną kilkukrotnie w ciągu edycji. Poznaje ją, podejmuje decyzję o włączeniu do programu i wybiera najlepszą formę pomocy. SuperW jest łącznikiem między rodziną a darczyńcą. Pomagając nazwać i rozwijać mocne strony i talenty rodziny, towarzyszy jej w drodze do samodzielności.

8. Jakie jest najważniejsze zadanie SuperW w Akademii Przyszłości?

SuperW w Akademii Przyszłości spotyka się z dzieckiem w wieku szkolnym. Prowadzi z nim zajęcia, wykorzystując metodę tutoringu. W trakcie cotygodniowych zajęć, krok po kroku, buduje w dziecku wiarę w jego możliwości, stosując różne metody i wykorzystując do tego zainteresowania, pasje małego studenta.

9. Ile czasu zajmuje wolontariat i czy pracując na pełnym etacie można pogodzić te obowiązki?

Wolontariat jest dla tych, którzy mają czas i chcą go dobrze wykorzystać. Dzięki jasno określonym zadaniom i harmonogramowi - każdy zaangażowany wykonuje tylko rzeczy naprawdę potrzebne i ważne. SuperW pracuje przez cały rok. Czas potrzebny na wypełnianie obowiązków zależy od umiejętności organizacyjnych. Początkujący wolontariusz przeznacza na zadania zwykle 4-5 godzin tygodniowo. W tym czasie spotyka się z rodzinami lub dziećmi, kontaktuje się z darczyńcą, współpracuje ze swoim zespołem, bierze udział w szkoleniach czy wypełnia niezbędną dokumentację.

10. Co w sytuacji, kiedy z powodu choroby lub innego wypadku losowego nie będę mógł wywiązać się ze swoich obowiązków?

Każdy wolontariusz podlega pod lidera rejonu i to lider jest osobą, do której powinien się zgłosić w razie nagłej sytuacji. Rozmawiając o swoich potrzebach z liderem, można wyjaśnić wiele trudnych kwestii i znaleźć rozwiązanie, które będzie dobre dla każdej ze stron.

11. Czy bycie wolontariuszem ułatwi mi start na rynku pracy?

SuperW zyskuje cenne doświadczenie, które wyróżnia jego CV. Dla wielu pracodawców zaangażowanie społeczne stanowi bardzo duży atut. Praca w charakterze wolontariusza pomaga w kształtowaniu postaw pożądanych na rynku: przedsiębiorczości, przywództwa, otwartości i odpowiedzialności społecznej. W trakcie pracy wolontariusz buduje relacje z ludźmi, którzy podzielają jego cele i ideały. Staje się ważną częścią społeczności w wybranej okolicy. Spotyka się z przedsiębiorcami, samorządowcami, społecznikami i liderami kultury. Podczas spotkań nawiązuje wartościowe relacje towarzyskie i biznesowe, które mogą przełożyć się na rozwój przyszłej kariery.

12. Czy mogę działać w Szlachetnej Paczce i Akademii Przyszłości w ramach praktyk studenckich?

Praca dla Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości może być doskonałym sposobem na zrealizowanie praktyk studenckich pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymogi określone przez twoją uczelnię.

13. Co zyskuję?

Zmieniasz świat wokół siebie, dajesz impuls do zmiany potrzebującym, pomagasz tym, którzy często mówią o sobie, że świat o nich zapomniał. To, co robisz, ma wielki sens! Rozwijasz swój potencjał, zdobywasz unikalne kompetencje cenione przez pracodawców z zakresu: zarządzania projektami i zespołem, planowania, komunikacji, motywacji. Nawiązujesz wartościowe znajomości z najważniejszymi osobami w twojej okolicy. Bierzesz udział w projekcie, który dla 79 proc. ankietowanych był najważniejszym doświadczeniem w ich życiu.

14. Jak wygląda rozwój w strukturach wolontariatu?

Jeżeli wolontariusz zaangażuje w projekty Stowarzyszenia, ma do dyspozycji różne ścieżki rozwoju oraz ścieżki awansu. Może m.in. zostać asystentem ds. wdrożeń, szkolić, a w kolejnych edycjach organizować działania logistyczne na terenie całego województwa. Wolontariusze biorą udział w obowiązkowych szkoleniach, które przygotowują ich do przyszłych zadań. Ponadto mogą korzystać ze specjalnej oferty szkoleń rozwojowych z zakresu, jaki ich najbardziej interesuje, np. z zarządzania, motywowania, z komunikacji w konflikcie, z budowania zespołów.

15. Jak się zgłosić?

Bardzo prosto - w kilku krokach! Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl, przyjdź na rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym koordynatorem, przyjdź na wdrożenie, gdzie przygotujesz się do pierwszych zadań SuperW. Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia, podpisz niezbędne dokumenty i... zacznij działać!