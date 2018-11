Agnieszka Dygant czyta historie dzieci z Akademii Przyszłości

Ania chciałaby zostać malarką, Michał zamierza nauczyć się teleportacji, a Natalia marzy, by na świecie nie było alkoholu. Mają wielkie plany i wspaniałą wyobraźnię, ale brak im pewności siebie. Podopieczni Akademii Przyszłości to "mali ludzie z długą historią", niepozbawioną przykrości i rozczarowań.



Jedną z ambasadorek Akademii Przyszłości została w tym roku aktorka Agnieszka Dygant, znana m.in. z popularnych seriali: Prawo Agaty, Niania czy Fala zbrodni.



"Wspieram Akademię Przyszłości, bo sama mam syna - ma teraz osiem lat - i wiem, jak ważne jest, by dziecko czuło się dobrze w szkole, a jeszcze bardziej - by czuło się dobrze samo ze sobą" - tłumaczy.