Daria Widawska czyta historie dzieci z Akademii Przyszłości

Akademia Przyszłości to nowatorski, ogólnopolski program edukacyjny adresowany do dzieci z trudnościami w szkole. Podopieczni Akademii to zarówno uczniowie nieradzący sobie w nauce, jak i mający problemy w kontaktach z rówieśnikami i w integracji społecznej. Celem programu jest zmiana ich historii: budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości oraz rozwijanie ich sprawczości i pewności siebie - tak, by były w stanie samodzielnie radzić sobie w dorosłym życiu.



"Miałam w życiu bardzo dużo szczęścia i cudownych, kochających rodziców, których było stać na to, żeby mnie wyedukować. Jestem jedynaczką, cała uwaga była skupiona na mnie. Oprócz miłości dostałam bardzo dużo wsparcia, wiary we mnie, w moje możliwości, w to, że zawsze sobie poradzę. Dostałam całe pole możliwości, które mogę wykorzystać w dorosłym życiu. Kiedy usłyszałam o Akademii Przyszłości pomyślałam, że to bardzo ciekawy projekt. Uważam, że nie ma nic piękniejszego niż możliwości, które my jako dorośli możemy dać małym dzieciom. A nie każde dziecko ma ta takie możliwości w domu. Nie mówię tu o rodzinach dysfunkcyjnych, w rodzinach wielodzietnych rodzice są skoncentrowani na ogóle i czasem, gdy dziecko ma problem, może on zginąć w morzu innych problemów przy czwórce, piątce czy siódemce dzieci. Wspaniale, że jest projekt, który zajmuje się edukacją dzieci, te małe istotki to nasza przyszłość" - mówi Daria Widawska, ambasadorka programu.