Matura 2018: CKE podała wyniki

Świadectwo dojrzałości uzyskało 79,7 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 14,8 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Pozostali będą zdawać dopiero za rok.

Wyniki majowych egzaminów przedstawił we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Tego dnia abiturienci otrzymają też świadectwa maturalne.

Od wczesnych godzin rannych we wtorek maturzyści mogli sprawdzić swoje indywidualne wyniki w systemie informatycznym macierzystej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 85,3 proc., a prawo do poprawki ma 10,6 proc. Z absolwentów techników zdało maturę 69,6 proc., a prawo do poprawki ma 22,3 proc.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w maju tego roku około 247 tys. tegorocznych absolwentów liceów i techników.

Musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.



Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.



Maturzyści będą mogli się odwołać od wyniku matury. Postępowanie jest dwuinstancyjne. Kwestionowany przez maturzystę wynik będzie weryfikowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a jeżeli nadal będzie kwestionowany, można się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

W tym roku maturę zdało nieco więcej osób niż w roku ubiegłym. W 2017 świadectwo dojrzałości uzyskało 78,5 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Identycznie kształtowała się sytuacja z osobami, które nie zdały jednego przedmiotu i miały prawo do sierpniowej poprawki - również było 14,8 proc. abiturientów.