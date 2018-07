Najpopularniejsze kierunki studiów. Nawet 27 osób na jedno miejsce

Nawet 27 kandydatów na jedno miejsce stara się o przyjęcie na najpopularniejsze kierunki studiów. Najlepsze uczelnie w kraju skończyły - lub lada dzień skończą - przyjmowanie zgłoszeń na nowy rok akademicki.

Na studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim zgłosiło się 26 tys. kandydatów. Ponad 20 osób na jedno miejsce ubiega się o przyjęcie na japonistykę czy na koreanistykę. Po 19 osób - na międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie i na dziennikarstwo.

"Inaczej jest w przypadku liczby zgłoszeń na poszczególne kierunki" - mówi Katarzyna Łukaszewska z biura prasowego Uniwersytetu Warszawskiego. "Najwięcej osób zapisało się na ekonomię, prawie 3 tys. osób. Także na zarządzanie, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia oraz psychologię. Wielu chętnych wybierało też filologię angielską i prawo. Na te kierunki mamy dużo miejsc, dlatego też liczba chętnych jest zdecydowanie większa niż na mało liczne, kameralne kierunki, jak na przykład filologie orientalistyczne" - dodaje.



"Na Uniwersytecie Jagiellońskim na japonistykę zgłosiło się 9 osób na jedno miejsce, na kierunek lekarsko-dentystyczny - 7 osób, sinologię - 7 osób, psychologię, filologię szwedzką, weterynarię - po 6,5 osoby, a na filologię angielską - 6 osób" - mówi Kamil Gajęcki z UJ.



Podobnie, jak w latach ubiegłych, coraz więcej osób chce studiować kierunki ścisłe na politechnikach.



Izabela Koptoń-Ryniec z Politechniki Warszawskiej powiedziała IAR, że choć uczelnia nie ma jeszcze ostatecznych danych, to w tym momencie na jedno miejsce na inżynierię i analizę danych jest ponad 27 aplikacji. To również najbardziej oblegany kierunek w poprzednim roku. Po kilkanaście aplikacji złożono na takie kierunki jak informatyka, automatyka i robotyka, budownictwo, czy zarządzanie.



Anetta Stypułkowska z działu rekrutacji Politechniki Wrocławskiej mówi, że uczelnia przygotowała dla swoich kandydatów ponad 60 kierunków.



"Największym zainteresowaniem naszych kandydatów cieszą się informatyki. Mamy je na trzech wydziałach. Najwięcej chętnych jest na informatykę na wydziale elektroniki - 7 osób na jedno miejsce. Oblegane jest też cyberbezpieczeństwo - tu o jedno miejsce ubiega się ponad sześciu kandydatów. To wyniki podobne do zeszłorocznych wyborów" - dodaje Anetta Stypułkowska.



W najbliższych dniach uczelnie opublikują listy przyjętych. Kierunki, na których będą wolne miejsca, będą jeszcze prowadzić rekrutację dodatkową.