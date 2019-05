Co po maturze? Najchętniej na studia, z dala od domu

Jakie plany mają tegoroczni maturzyści? Aż 92 proc. badanych deklaruje chęć podjęcia studiów, a jedynie co 20 osoba nie planuje kontynuować nauki po maturze - wynika z badania CBOS wykonanego na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Młodzi najchętniej podjęliby studia w Warszawie, Krakowie lub Wrocławiu.

Ponad 269,5 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników rozpoczęło 6 maja maturalny maraton, który potrwa trzy tygodnie - do 25 maja.

Jak pokazują najnowsze badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości staną się dla młodych ludzi przepustką do ich dalszej edukacji. Aż 92 proc. ankietowanych w badaniu deklaruje bowiem chęć podjęcia studiów. Jedynie co 20 osoba nie planuje kontynuować nauki po maturze.

Gdzie najchętniej na studia?

Niemal 70 proc. maturzystów wybiera się na studia poza miejscem swojego zamieszkania, a jedynie 24 proc. chce rozpocząć studia w miejscowości, w której mieszka.

Wśród najchętniej wskazywanych przez tegorocznych maturzystów miast do studiowania prym wiedzie Warszawa (21 proc.). Następnie uplasowały się: Kraków (15 proc.), Wrocław (13 proc.) i Poznań (10 proc.).

- Duże aglomeracje cieszą się największym zainteresowaniem, bo z jednej strony są renomowanymi ośrodkami akademickimi, a jednocześnie są w stanie zapewnić dostęp do chłonnego i atrakcyjnego rynku pracy, który jest dostępny zaraz po ukończeniu edukacji. Z naszych badań wynika, że obecnie do najpopularniejszych uczelni należą: Uniwersytety Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - komentuje Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Choć młodzi ludzie należą do jednej z najbardziej mobilnych grup w polskim społeczeństwie, preferują migrację za edukacją wewnątrz kraju. O zagranicznych studiach myśli jedynie 3 proc. ankietowanych maturzystów - wynika z badań instytutu.

Co potem?

Tegorocznych maturzystów zapytano również o ich plany po studiach. Prawie połowa z nich (49 proc.) nie jest jeszcze zdecydowana, czy będzie chciała pozostać w mieście, w którym zamierza studiować. Jednocześnie jedynie 16 proc. odrzuca taką możliwość.

Zapytani o to, co może wpłynąć na to, że będą chcieli pozostać dłużej w mieście studiów, odpowiadają: wysokie zarobki (64 proc.), atrakcyjny rynek pracy (61 proc.) i możliwości dalszego rozwoju (50 proc.).

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 15-23 kwietnia na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego na grupie 1012 tegorocznych maturzystów. Abiturientów zapytano w ankiecie elektronicznej (technika CAWI) o ich plany związane z dalszą edukacją.

Polski Instytut Ekonomiczny - to publiczny think tank gospodarczy. Obszary badawcze instytutu to głównie: handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa. Instytut zajmuje się m.in. dostarczaniem analiz i ekspertyz oraz popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.