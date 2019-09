Co studiować, żeby znaleźć pracę? Zawody z gwarancją zatrudnienia

Czy da się połączyć pracę i zainteresowania? Na zagranicznych niszowych kierunkach uczą, jak podglądać przyrodę, projektować buty, jachty, stworzyć własną markę wina albo uratować świat. Jednocześnie nastawione na praktyczną wiedzę i ścisłą współpracę z biznesem brytyjskie uczelnie otwierają drogę na zawodowe szczyty.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Dominik Gajda /Reporter

Na listach zawodów przyszłości obok pewniaków związanych z branżą IT, sztuczną inteligencją czy troską o sferę emocjonalną człowieka pojawiły się specjalizacje związane z odpowiedzialnym biznesem czy ochroną środowiska. Każda profesja, która pomaga rozwiązywać palące cywilizacyjne problemy, to już dziś zawód przyszłości.

Reklama

Jednocześnie w cenie są profesje łączące specjalistyczną wiedzę z kompetencjami miękkimi, które doceniają pracodawcy. Takie podejście oferują brytyjskie szkoły wyższe, kształcące kierunkowo w bliskiej relacji z realiami rynku. - Uczelnie kładą nacisk na praktyczną stronę studiów oraz tzw. employability skills cenione przez pracodawców. To praca z informacją, ocena jej źródeł, krytyczne myślenie, praca w grupie czy umiejętność publicznego występowania - mówi Przemysław Jeziorowski z Elab Education Laboratory, firmy która pomaga w wyjazdach na zagraniczne uczelnie.

- Brytyjski model studiów nastawiony jest także na stopniowe zdobywanie kwalifikacji. Popularny jest schemat: wybierz studia licencjackie, idź do pracy na staż, następnie zdecyduj, czy chcesz pogłębiać wiedzę na studiach magisterskich, czy wybierasz nowy kierunek, bo potrzebujesz dodatkowych kompetencji, czy zostajesz w pracy i kończysz edukację. Praktykowany na Wyspach model edukacji nie tylko umożliwia, ale wręcz zachęca studentów, aby już w trakcie studiów decydowali się na tzw. placement year - trwające rok, płatne praktyki zawodowe.



Inżynier ciszy, fotograf oceanu czy znawca win

Kto poprawi świat? Nie martw się o przyszłość, napraw ją - tym sloganem reklamują się licencjackie studia Global Sustainable Development (GSD) na University of Warwick. Jej absolwenci szukają odpowiedzi na pytania, jak uczynić świat lepszym - jak dążyć do zrównoważonego wzrostu ekonomicznego, chronić środowisko, ograniczać skutki ocieplenia klimatu i wyrównywać społeczne nierówności. Pracy dla absolwentów GSD nie zabraknie w rozlicznych agendach ONZ, jak również w biznesie.

Biorąc pod uwagę przesuwanie się stref klimatycznych w związku z wzrostem temperatury, rosnąć będzie zapotrzebowanie na specjalistów od tropikalnych chorób. Osobom zainteresowanym tą specjalnością polecamy kierunek Tropical Disease Biology na renomowanym Uniwersytecie w Liverpoolu. Inżynier ciszy, fotograf oceanu czy znawca win? Miejskie środowisko pełne jest nie tylko zanieczyszczeń chemicznych, ale także dźwiękowych (noise pollution). Stąd zapotrzebowanie na inżynierów dźwięku i specjalistów od akustyki, którzy zaprojektują cichsze auta, samoloty, specjalistyczne urządzenia medyczne, telekomunikacyjne czy codziennego użytku. W zakresie takich kompetencji kształci kierunek Accoustical Engineering na University of Southampton, w położonym na południu Anglii portowym mieście.



Miłośnicy fotografii i filmów przyrodniczych mogą znaleźć swoją profesjonalizację na kierunku Marine and Natural History Photography na Falmouth University. Uczelnia oferuje dostęp do wyrafinowanego sprzętu do fotografii przyrody oraz do bogatego doświadczenia praktyków z National Geographic czy BBC Natural History Unit.



Zdjęcie A może licencjat z enologii? / AFP

Z kolei wielbiciele win, mogą osiągnąć biznesowy sukces dzięki swojemu zainteresowaniu na Viticulture and Oenology w Plumpton College, 10 mil od kanału La Manche. To jedyny kierunek w Europie oferujący licencjat z enologii po angielsku. Otaczająca kampus 10-hektarowa winnica znana jest również z wysokiej klasy win, a studenci wyjeżdżają na praktyki do winnic na całym świecie.

Projektant butów, jachtów i zegarków

Zawody, które nigdy nie wyjdą z mody, to te związane z produkcją przedmiotów, a w szczególności dóbr luksusowych i designerskich. Uniwersytet De Montfort University w Leicester na kierunku Footwear Design kształci projektantów butów, absolwenci Yacht Design and Production na Solent University w Southampton projektują jachty, szybkie ścigacze lub piękne katamarany. Studenci kierunku Horology w na Uniwersytecie w Birmingham poznają techniki tworzenia zegarów. Kierunki te łączą tradycję z nowoczesnością, sztukę ręcznego rzemiosła z wiedzą o najnowszych materiałach i technologiach.



Zdjęcie Zawody, które nigdy nie wyjdą z mody, to te związane z produkcją przedmiotów, a w szczególności dóbr luksusowych i designerskich / AFP

- Wymienione kierunki powstają we współpracy z przedstawicielami branż, dzięki czemu studenci mają dostęp do najlepszych pracowni, bogato wyposażonych warsztatów i nowoczesnych materiałów. Mają również okazję do pracy przy specjalistycznych projektach w brytyjskich firmach, które często są globalnymi liderami w swojej branży. To coś, czego nie zastąpią najlepsze nawet teoretyczne studia. Na tej bliskości z biznesem oraz łatwości w w odnalezieniu się na rynku pracy polega właśnie przewaga brytyjskich uczelni, doceniana w rankingach najlepszych uczelni - podsumowuje Przemysław Jeziorowski, ekspert Elab Education Laboratory.

O tym, jak zagraniczne korporacje widzą możliwość pracy w trakcie studiów i po, będzie można przekonać się 5 października w Warszawie w trakcie kolejnej edycji Elab Education Festival - największego w Polsce festiwalu edukacji. Podczas wydarzenia przedstawiciele uczelni opowiedzą o zawodach przyszłości, wyjaśnią również, czym zajmuje się Ethical Sourcing Officer, Analytics Storyteller czy Trends Specialist.