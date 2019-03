Coraz więcej maturzystek wybiera politechniki

Już po raz kolejny, w kwietniu odbędzie się akcja "Dziewczyny na Politechniki!", która od 12 lat zachęca i inspiruje maturzystki do podejmowania studiów inżynierskich. Tegoroczna edycja szczególnie skupi się na kierunkach IT.

Kierunki techniczne i ścisłe, a zwłaszcza te związane z informatyką są niezwykle ważne. Warunkują rozwój gospodarczy i zdolność do rozwiązywania kluczowych problemów cywilizacyjnych. Decydują o możliwościach pozycjonowania Polski jako nowego, europejskiego hubu IT.



Coraz większa rolę w tych zmianach odgrywają utalentowane kobiety.

W Polsce obserwujemy nową, pozytywną tendencję w tym zakresie. Według raportu "Kobiety na politechnikach 2019. Rewolucja informatyczek?" Fundacji Perspektywy udział dziewczyn na politechnikach już od 5 lat utrzymuje się na poziomie 37 proc., natomiast na kierunkach informatycznych systematycznie rośnie. Uczy się tam obecnie 11341 kobiet, co stanowi 14,6 proc. ogólnej liczby studentów kierunków IT (wzrost w stosunku do sytuacji sprzed 3 lat - o prawie 3pp).



Tylko w roku 2018 na rynek pracy wkroczyło prawie 1500 świeżo upieczonych absolwentek informatyki.

"Nowe technologie dla dziewczyn"

Zwiększone zainteresowanie młodych kobiet informatyką jest efektem rosnącej świadomości atrakcyjności kształcenia i kariery w obszarze nowych technologii, jak również działań promocyjnych skierowanych do kobiet, w celu zainteresowania ich tym obszarem. Wśród nich jest jedyny w Polsce program stypendialny skierowany do kobiet - "Nowe technologie dla dziewczyn" organizowany przez firmę Intel oraz Perspektywy, który oferuje najzdolniejszym maturzystkom wybierającym studia informatyczne oraz studentkom stypendia finansowe i wsparcie merytoryczne w rozwoju zainteresowań (www.stypendiadladziewczyn.pl). Rusza właśnie nabór do 5-tej edycji tego programu.

Program z nagrodą Komisji Europejskiej

Należy tu również wymienić największy polski program inspiracyjny dla studentek informatyki - "IT for SHE", który otrzymał nagrodę Komisji Europejskiej dla najlepszego działania na rzecz kobiet w informatyce w Europie - European Digital Skills Award. To już trzecia edycja programu, w którego skład wchodzą:





- Women in Tech Camp" - największy w Europie obóz technologiczny dla studentek IT

- Program mentoringowy prowadzony przez przedstawicieli najlepszych firm technologicznych Polsce

- Wolontariat, w ramach którego studentki kierunków technicznych wybierają się w wakacje do wsi i małych miasteczek by uczyć, inspirować i pokazywać świat technologii uczniom szkół podstawowych.



A także działanie, którego skala znacząco przewyższyła oczekiwania organizatorów w 2018 roku, czyli Perspektywy Women in Tech Summit 2019 - największa konferencja dla kobiet w technologiach, innowacji i nauce w Europie, która odbędzie się w dniach 13-14 listopada w Warszawie - www.womenintechsummit. Jej ostatnia edycja zgromadziła ponad 2,5 tysiąca uczestniczek i uczestników z całego świata.



Partnerami programu IT for SHE są najbardziej innowacyjne firmy technologiczne i okołotechnologiczne, którym szczególnie zależy na zatrudnianiu kobiet - takie jak: Intel, Ericsson, Google, Citi, Goldman Sachs, P&G, Royal Bank of Scottland, Facebook i Tomtom.

Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn

Dla promocji zawodów informatycznych wśród kobiet ważna jest także aktywność licznych społeczności grup kobiecych w IT oraz fakt coraz szerszej obecności informatyki na niższych etapach edukacji. Ważna jest również trwająca od 12 lat kampania uczelni technicznych mająca na celu zainteresowanie maturzystek kształceniem inżynierskim -"Dziewczyny na politechniki!".



Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn, którego głównym tematem, będą nauki informatyczne na polskich uczelniach technicznych i wydziałach ścisłych, odbędzie się w 2019 roku 11 kwietnia. Zapraszamy maturzystki na uczelnie techniczne w całym kraju! Wszystkie informacje odnośnie rejestracji oraz programu wydarzeń dostępne na stronie: www.dziewczynynapolitechniki.pl





