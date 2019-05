Mieliśmy informację, że taka akcja będzie miała miejsce - mówi w "Do Rzeczy" szef MSWiA Joachim Brudziński, odnosząc się do fali alarmów bombowych w polskich szkołach podczas trwania matur. Dodaje, że "problem wygląda na kilka klas wyższy, niż nieodpowiedzialne działanie szaleńca".

Zdjęcie Joachim Brudziński /Wojciech Strozyk/ /Reporter

Jak podkreślił Brudziński, sytuacja była cała cały czas monitorowana przez służby. Dodał jednocześnie, że osoby stojące za akcją były do niej bardzo dobrze przygotowane.



Minister zadeklarował, że specjaliści z biura do zwalczania cyberprzestępczości w Komendzie Głównej Policji bardzo intensywnie badają sprawę, a sam problem wygląda na "kilka klas wyższy" niż nieodpowiedzialne działanie szaleńca.

Na pytanie o to, czy alarmy stanowiły zorganizowaną akcję o charakterze cyberterrorystycznym, Brudziński zaznaczył, że mimo iż do takich zamachów w Polsce nie dochodzi, to same alarmy nie były działaniem amatora.



"Nie chcę stawiać dzisiaj żadnych tez, bo czynności są wykonywane" - dodał.