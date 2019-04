Kopcińska ws. matur: Dajemy furtkę samorządom

"Matury odbędą się w terminie. Gdyby był problem z wydaniem świadectw maturzystom, dajemy furtkę samorządom" - powiedziała w środę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Kopcińska była w środę gościem programu TVP Info "Minęła 20". "Dotrzymujemy słowa danego maturzystom, trzymamy za nich kciuki, egzaminy maturalne odbędą się w terminie, stąd dzisiaj propozycja rządu polskiego i nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy prawo oświatowe, które faktycznie pomogą samorządom. Gdyby był problem z wydaniem świadectw maturzystom, dajemy furtkę samorządom, bo przecież zgodnie z ustawą o samorządzie, to właśnie samorządy odpowiadają, jako organy założycielskie, za prowadzenie szkoły. Edukacja publiczna jest zadaniem własnym samorządów" - powiedziała Kopcińska.

"Ten egzamin tak naprawdę oblali dorośli, którzy nie uszanowali prawa uczniów i młodzieży, które im również przysługują, myślę o prezesie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przyjdzie refleksja, emocje opadną i jeżeli zależy wszystkim stronom, a rządowi na pewno, na rozwiązaniu tego problemu, który jest związany z protestem nauczycieli, to usiądziemy wszyscy przy 'okrągłym stole' i znajdziemy najlepsze rozwiązania. Rząd przedstawił propozycje związane z wynagrodzeniem nauczycieli i część jest już wprowadzona w życie" - dodała.

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe został przyjęty w środę przez rząd i tego samego dnia skierowany do Sejmu. Zakłada, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie przeprowadzą klasyfikacji uczniów, co jest warunkiem dopuszczenia do matury, prawo takie będzie przysługiwało dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach organowi prowadzącemu - najczęściej to samorządy powiatowe i gminne. Dyrektor lub wójt (burmistrz, prezydent, starosta) będą mogli wyznaczyć nauczyciela, który dokona klasyfikacji.

Egzaminy maturalne mają się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły. Zakończenie roku szkolnego powinno być poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli.

"27 i 28 kwietnia jest sobota i niedziela. W związku z tym nauczycielom i dyrektorom w tych szkołach, gdzie rady pedagogiczne nie przeprowadzą klasyfikacji, zostaną dwa dni - 29 i 30 kwietnia, poniedziałek i wtorek na przeprowadzenie klasyfikacji tak, aby o 6 maja mogły się rozpocząć matury pisemne" - poinformował w środę szef KPRM Michał Dworczyk.