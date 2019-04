Kopeć: Matury 2019 odbędą się zgodnie z harmonogramem CKE

Matury odbędą się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; zaczną się 6 maja - zapewnił w czwartek wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Pytany o matury ustne odpowiedział: "Zakładamy, że egzamin ustny się odbędzie".

Zdjęcie Wiceminister edukacji Maciej Kopeć /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Wiceminister w RMF FM wyraził przekonanie, że egzaminy maturalne odbędą się zgodnie z harmonogramem CKE. "Egzaminy pisemne zaczną się 6 maja" - wskazał.

Reklama

Zapytany został też, ile szkół podejdzie do matur "normalnie", a w ilu przypadkach trzeba będzie zastosować ustawę, której projekt w środę przyjął rząd. Projekt przewiduje, że w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach organowi prowadzącemu. W czwartek przed południem projektem ma się zająć Sejm, a wieczorem Senat. Po tych pracach ustawa ma trafić do Kancelarii Prezydenta.

Kopeć podkreślił, że decyzja w tej sprawie była trudna. "Wydawało się, po wezwaniu komitetu pozazwiązkowego, że faktycznie ten proces klasyfikacji będzie bardziej dynamiczny. Takiej stuprocentowej gwarancji nie było" - powiedział. O niezwłoczne zwoływanie pedagogicznych rad klasyfikacyjnych do dyrektorów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych apelowali przedstawiciele Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego.

Jak przyznał wiceszef MEN, zakłada jednak, że klasyfikacje zostaną przeprowadzone i "ta specustawa nie będzie potrzebna". "Ona daje taką gwarancję bezpieczeństwa, że w każdej szkole takie decyzje dotyczące klasyfikacji zostaną podjęte" - wyjaśnił. Zaznaczył też, że klasyfikacji dokonują nauczyciele i to oni odpowiadają za wystawione oceny.

Co z egzaminami ustnymi?

Przypomniał również, że na egzaminach są zespoły nadzorujące przebieg egzaminu, w których - w przypadku np. egzaminów na koniec gimnazjum lub ósmej klasy - zasiadały osoby o kwalifikacjach pedagogicznych. "Czym innym są egzaminatorzy, jeżeli chodzi o część ustną i sprawdzanie egzaminów pisemnych" - zauważył.

Wiceminister wyjaśnił, że egzaminy ustne odbywają się zgodnie z harmonogramem, który dyrektor szkoły przesyła do okręgowej komisji egzaminacyjnej. "Inaczej mówiąc - dyrektor odpowiada za przeprowadzenie tego egzaminu" - powiedział.

Jak tłumaczył, nauczyciele, którzy przeprowadzają matury ustne, posiadają do tego uprawnienia i są egzaminatorami. "Zakładamy, że ci nauczyciele o tych kwalifikacjach ten egzamin przeprowadzą" - podkreślił Kopeć. "Zakładamy, że ten egzamin ustny się odbędzie" - dodał.

Premier Morawiecki pytany w środę o matury ustne, odpowiedział: "w przypadku jakichkolwiek problemów z ich organizacją w przewidzianym terminie rząd jest również przygotowany na taki scenariusz tak, aby każdy maturzysta mógł (do nich - PAP) przystąpić".

W czwartek Sejm ma zająć się projektem noweli prawa oświatowego dotyczącym dopuszczenia uczniów do matur. Pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ma się odbyć o godz. 11.30, zaś ewentualne głosowania - ok. 14. Następnie nowela trafi do Senatu. Senackie głosowanie nad nowelizacją Prawa oświatowego planowane jest w późnych godzinach nocnych. Potem nowela trafi do Kancelarii Prezydenta RP. "Jeżeli prezydent Andrzej Duda uzna, że ustawa została uchwalona bez żadnych wad, ta ustawa będzie mogła być podpisana i opublikowana, co znaczy, że wejdzie w życie 27 kwietnia" - mówił w środę szef KPRM Michał Dworczyk.

Od 8 kwietnia trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności.