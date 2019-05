Początek matur z problemami. W wielu szkołach w całej Polsce ogłoszono w poniedziałek rano alarmy bombowe - informują lokalne media. W kilku placówkach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem. "CBŚP poinformowało o podejmowanych przez osobę lub osoby działaniach, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminów maturalnych" - przekazała CKE w piśmie do dyrektorów szkół.

Zdjęcie Alarm bombowy w liceum w Rymanowie /Wojciech Zatwarnicki /Reporter

W poniedziałek o godz. 9 rozpoczęły się egzaminy maturalne.



Informacje o rzekomym podłożeniu bomb w szkołach napływają z wielu miejsc w kraju m.in. z Żnina, Mławy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kolbuszowej, Tarnowa, Krakowa, Warszawy, Rybnika, Piotrkowa Trybunalskiego, Płońska, Nowego Sącza, Nowego Dworu Mazowieckiego.



Jak podaje portal echodnia.eu, przed godziną 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek do placówek w województwie świętokrzyskim wysłano maile z informacją, że o godzinie 10 w salach, w których trwać będzie matura eksplodują bomby. Pracownicy szkół przeczytali maile rano.



"Nowe informacje wciąż do nas spływają. Maile dotarły do szkół w powiatach jędrzejowskim, kieleckim, koneckim, opatowskim, ostrowieckim, sandomierskim, starachowickim i staszowskim - informował o godzinie 9 Maciej Ślusarczyk ze świętokrzyskiej policji.





Matury opóźnione

W każdym z miejsc pojawiły się służby. Konieczna była ewakuacja uczniów i sprawdzenie pomieszczeń przez pirotechników.

W niektórych szkołach egzamin maturalny rozpoczął się z opóźnieniem. Tak było m.in. w Technikum nr 4 w Tarnowie. Straż pożarna zakończyła tam działania około godz. 9.40 - podaje Radio Kraków.

Egzamin rozpoczął się z opóźnieniem też w LO nr VII w Legnicy - poinformował dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu Piotr Świędrych.

Warszawa: Problemy w kilku szkołach

W Warszawie maile z informacją o bombach trafiły do kilku szkół. Do egzaminu z przynajmniej półgodzinnym opóźnieniem przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włościańskiej - podaje stołeczna "Gazeta Wyborcza".



Warszawska policja nie podaje dokładnie, w ilu szkołach musiały interweniować służby. "Mogę powiedzieć tylko, że żadne z tych zgłoszeń się nie potwierdziło" - przekazał w rozmowie z "GW" aspirant Tomasz Oleszczuk z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.



Śląsk: 15-20 minut opóźnienia

"Do dyrektorów szkół dotarły maile o rzekomym zagrożeniu. W każdym przypadku o sprawie poinformowano policję, straż miejską i straż pożarną. Służby sprawdziły szkoły pod kątem potencjalnego niebezpieczeństwa" - przekazała w rozmowie z PAP wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Urszula Okrajni.



W większości przypadków sprawdzenie udało się zakończyć przed planowanym rozpoczęciem egzaminu, natomiast w kilku przypadkach egzaminy rozpoczęły się z niewielkim, z reguły 15-20 minutowym opóźnieniem. Ostatecznie egzamin rozpoczął się we wszystkich szkołach średnich w regionie.



Skala zakłóceń była niewielka - informacje o rzekomym zagrożeniu dotarły do około 15 z 575 szkół w woj. śląskim, gdzie odbywają się matury.



"Wszyscy uczniowie dziś podejdą do egzaminu"

Zgłoszenia o bombach w szkołach w różnych miejscach w Polsce potwierdził w rozmowie z "GW" dyrektor CKE Marcin Smolik. Zapewnił, że dyrektorzy placówek są przeszkoleni na taką ewentualność.



Około godz. 9.30 było wiadomo, że matur nie udało się rozpocząć w co najmniej pięciu szkołach: dwóch podlegających okręgowej komisji w Poznaniu i po jednej na terenie OKE w Łomży, Warszawie, Krakowie. - Wszyscy uczniowie jeszcze dziś podejdą do egzaminu - zapewnił Smolik.



Pismo CKE do dyrektorów

"CBŚP poinformowało o podejmowanych przez osobę lub osoby działaniach, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminów maturalnych" - przekazało CKE w piśmie do dyrektorów szkół.





