O godzinie 9:00 rozpoczęła się matura 2019 z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 170 minut. Język polski jest jednym z przedmiotów obowiązkowych. Jeszcze dziś tuż po godzinie 14:00 na stronach Interii opublikujemy arkusz CKE - język polski poziom podstawowy wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta.

Zdjęcie Matura 2019; zdj. ilustracyjne /Rafał Gaglewski /Reporter

Matura 2019 z języka polskiego na poziomie podstawowym jest jednym z obowiązkowych przedmiotów, co oznacza, że przystąpić do tego egzaminu musi każdy maturzysta. Ponadto tegoroczni abiturienci obowiązkowo zdają także język polski, matematykę, język obcy na poziomie podstawowym. Muszą też przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym (maksymalnie można wybrać pięć).

Reklama

Na maturze 2019, wśród przedmiotów dodatkowych, największą popularnością cieszą się język angielski, geografia, matematyka oraz język polski.

Angielski na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy będzie zdawać ponad 154,9 tys. maturzystów, czyli 57,5 proc. zdających. Geografię wybrało 71,6 tys. abiturientów, czyli 26,6 proc. 61,4 tys. osób, czyli 22,8 proc. wszystkich maturzystów napisze dodatkowo egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Z kolei polski na poziomie rozszerzonym będzie zdawać 56,4 tys. osób, czyli 21 proc. abiturientów.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 6 do 23 maja. Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy ustne potrwają od 6 do 25 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

W poniedziałek po południu odbędzie się egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2019. Język polski - arkusz CKE i odpowiedzi

W naszym raporcie specjalnym "Matura 2019. Arkusze" tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE - matura z języka polskiego (poziom podstawowy) wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez naszego eksperta. Bądźcie z nami!

Maturzysto, bądź na bieżąco z Interią! Zobacz nasz raport Matura 2019



Zapraszamy również na Facebooka: INTERIA Matura



Matura 2019. Publikujemy harmonogram egzaminów