Matura 2019: Dziś matematyka i język łaciński

Matematyka na poziomie podstawowym oraz język łaciński i kultura antyczna - to z tymi przedmiotami zmierzą się dziś maturzyści podczas drugiego dnia egzaminów. Matura 2019 z matematyki na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9:00, a egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej o godz. 14:00.

Zdjęcie Matura 2019 /Rafal Gaglewski /Reporter

Do matury z "królowej nauk" przystąpi o godz. 9:00 ponad 311 tys. abiturientów. 269,5 tys. to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostali to abiturienci z wcześniejszych roczników. Większość z nich to osoby, które chcą poprawić swój wynik.

Reklama

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy maturzysta musi do niego przystąpić i uzyskać co najmniej 30 proc. punktów, aby go zdać.

Na rozwiązanie zadań maturzyści mają 170 minut. W arkuszu znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Z kolei po południu, o godz. 14:00, zostanie przeprowadzony egzamin z łaciny i kultury antycznej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Maturzysto, zapraszamy do naszego raportu specjalnego "Matura 2019" . Codziennie publikujemy tam aktualności dotyczące matury, arkusze CKE oraz rozwiązania zadań proponowane przez naszych ekspertów. Jeszcze dziś pojawią się tam arkusze egzaminacyjne z matematyki wraz z odpowiedziami oraz arkusz z języka łacińskiego.



Przypomnijmy, że prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 4 lipca.



Rozpoczęla sie matura 2019 1 23 Maturzyści z I LO im T. Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim przed egzaminem maturalnym Autor zdjęcia: Lech Muszyński Źródło: PAP 23

Zobacz arkusze z matury 2019:

JĘZYK POLSKI (poziom podstawowy) - ARKUSZ CKE ORAZ ODPOWIEDZI

JĘZYK POLSKI (poziom rozszerzony) - ARKUSZ CKE ORAZ ODPOWIEDZI