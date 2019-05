Matura 2019. Dziś matematyka poziom rozszerzony

O godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Abiturienci będą rozwiązywać zadania maksymalnie przez 180 minut. Po południu zapraszamy na Interię! Już po godz. 14:00 opublikujemy w naszym raporcie specjalnym "Matura 2019" arkusz CKE z matematyki (poziom rozszerzony) i odpowiedzi. Bądźcie z nami!

Zdjęcie Matura 2019 /Marek Szandurski /East News

Matura 2019 z matematyki na poziomie rozszerzonym rozpoczęła się o godz. 9:00. Przystąpili do niej tylko ci abiturienci, którzy wyrazili taką chęć. Jest to przedmiot dodatkowy, na którym nie określa się progu zdawalności. Egzaminu nie można więc nie zdać.



W tym roku rozszerzona matematyka była w czołówce najchętniej wybieranych przez maturzystów przedmiotów dodatkowych. Chęć zdawania "królowej nauk" na rozszerzeniu wyraziło łącznie 61,4 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 22,8 proc. z nich.

Na rozwiązanie zadań maturzyści będą mieć równo trzy godziny.

Już o po godz. 14:00 w naszym raporcie specjalnym "Matura 2019" opublikujemy arkusz CKE z matematyki (poziom rozszerzony) wraz z nieoficjalnymi odpowiedziami zaproponowanymi przez naszego eksperta. Bądźcie z nami!



Po południu rozpocznie się z kolei matura z filozofii. Jest to również przedmiot do wyboru, a więc napiszą go tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką chęć. Egzamin wystartuje o godz. 14:00 i zakończy się o godz. 17:00.



Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół do 4 lipca br. Tego samego dnia ogłoszone zostaną ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.



