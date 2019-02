Matura 2019. Jaki wynik gwarantuje, że zdasz?

Ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę? Odpowiedź jest prosta. Z każdego obowiązkowego egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym należy uzyskać 30 proc. punktów oraz przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /SLAWOMIR KOWALSKI / POLSKA PRESS /East News

Matura 2019 rozpocznie się 6 maja. Każdy uczeń, by ją zdać, musi przystąpić w sumie do sześciu egzaminów. Dwóch ustnych: z języka polskiego oraz języka obcego oraz do trzech egzaminów pisemnych: polskiego, języka obcego oraz matematyki. Te egzaminy zdawane są na poziomie podstawowym.



Minimalny wynik, jaki maturzysta musi uzyskać, by zdać, to co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz pisemnej.

Dodatkowo, by zdać maturę 2019, należy przystąpić do jednego egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej. Dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia. ‎

Matura 2019 potrwa do 25 maja 2019 roku. Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez CKE, egzaminy pisemne każdego dnia będą odbywać rano i po południu - kolejno o godz. 9.00 oraz 14.00.

Zobacz, jak wyglądały arkusze maturalne i odpowiedzi w 2018 roku: Matura 2018 - arkusze i rozwiązania

