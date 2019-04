Według deklaracji kilku dyrektorów posiedzenia klasyfikacyjne rad pedagogicznych mogą być zagrożone w związku ze strajkiem nauczycieli - poinformował w piątek Urząd Miasta Krakowa. Tego dnia zajęcia zawiesiło co najmniej 29 placówek.

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że w czasie przerwy świątecznej, która trwa od czwartku do wtorku, w szkołach nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

Przypomniał jednak, że w innej sytuacji są przedszkola, które działają bez przerwy - część z nich zawiesiła zajęcia z powodu strajku nauczycieli. W takich wypadkach rodzice mogą skorzystać z opieki świadczonej w młodzieżowych domach kultury.

Miasto podało, że w piątek zajęcia zawiesiło co najmniej 29 placówek.

Wydział komunikacji społecznej urzędu poinformował, że "bardzo trudno jest uzyskać pełny obraz 'sytuacji strajkowej".

Ponadto podano, że wiosenna przerwa świąteczna nie oznacza dla nauczycieli dni wolnych. Pozostają oni wówczas do dyspozycji dyrektora i mogą m.in. prowadzić zajęcia opiekuńcze.

"Ci, którzy strajkują, powinni więc być w szkole i podpisać listy strajkowe. Do Wydziału Edukacji UMK spływają od niektórych dyrektorów szkół informacje, że tak właśnie się dzieje, jednak my jako miasto nie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja we wszystkich placówkach - na przykład jak długo strajkujący przebywają w szkole" - czytamy w przesłanej PAP przez UMK informacji.

Jeśli chodzi o posiedzenia klasyfikacyjne rad pedagogicznych, to - według informacji wydziału komunikacji społecznej - w większości szkół ponadpodstawowych w Krakowie, w sumie w ponad 30, odbyły się one w tym tygodniu. W jednej z placówek posiedzenie zaplanowano na piątek, a w 20 - na kolejny tydzień. "Według deklaracji kilku dyrektorów mogą być one zagrożone w związku ze strajkiem nauczycieli" - podano.