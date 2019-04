Nie będzie wydłużenia roku szkolnego, dyrektor będzie miał możliwość klasyfikowania uczniów, matura będzie tylko w formie pisemnej - to najważniejsze rozwiązania, jakie przewiduje ustawa maturalna, do których dotarł serwis wPolityce.pl.

Premier Mateusz Morawiecki ma dziś przedstawić podczas posiedzenia rządu specjalny projekt nowelizacji prawa oświatowego, który pozwoli na to, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów. Chodzi o "plan awaryjny", który ma być odpowiedzią na niebezpieczeństwo nieklasyfikowania uczniów. Informował o nim dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".



Ustawa ma być procedowana w ekspresowym tempie. Jak podaje wPolityce.pl, dziś projekt trafi pod obrady rządu, a już jutro ma się nią zająć Sejm i Senat. Jutro też ustawa ma zostać podpisana przez prezydenta.

Według informacji wPolityce.pl, uzyskanych od polityka zorientowanego w szczegółach nowej regulacji prawnej, będą dwa projekty. "Jeden będzie dotyczył możliwości klasyfikowania uczniów i maturzystów przez dyrektorów. (...) Drugi projekt będzie dotyczył przeprowadzenia matur. Egzaminy maturalne, wyjątkowo w tym roku, będą przeprowadzone tylko w formie pisemnej" - ujawnił serwisowi.





Nowe uprawnienia dla dyrektorów

Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej", zmiana ma dotyczyć głównie prawa do kwalifikacji uczniów do matury. "W tym celu należałoby zmienić ustawę o systemie oświaty oraz prawo oświatowe w zakresie kompetencji i uprawnień dyrektora i rad pedagogicznych" - wskazuje.

Zgodnie z proponowaną zmianą, dyrektorowi szkoły w wyjątkowych sytuacjach przekazane zostałyby uprawnienia do klasyfikacji czy dopuszczenia do matury. "Obecnie to kompetencja rady pedagogicznej. Jej zebrania odbywają się zgodnie z ustalonym regulaminem i zachowaniem zasady podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków" - podaje "DGP".

Strajkują, nie klasyfikują

Protestujący we Wrocławiu nauczyciele podjęli decyzję, że będą kontynuować strajk i nie wezmą udziału w radach klasyfikacyjnych. Także w Łodzi w większości szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi nie odbędą się rady klasyfikacyjne maturzystów.