Oprócz nadania dyrektorowi szkoły uprawień do klasyfikacji czy dopuszczenia do matur w wyjątkowych sytuacjach, tzw. ustawa maturalna ma wydłużyć rok szkolny uczniom, którzy podchodzą do egzaminu dojrzałości - informuje portal wPolityce.pl.

Premier Mateusz Morawiecki ma dziś przedstawić podczas posiedzenia rządu specjalny projekt nowelizacji prawa oświatowego, który pozwoli na to, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów. Chodzi o "plan awaryjny", który ma być odpowiedzią na niebezpieczeństwo nieklasyfikowania uczniów. Informował o nim dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".



Ustawa ma być procedowana w ekspresowym tempie. Jak podaje wPolityce.pl, dziś projekt trafi pod obrady rządu, a już jutro ma się nią zająć Sejm i Senat. Jutro też ustawa ma zostać podpisana przez prezydenta.



Możliwość wydłużenia roku szkolnego ma dać dyrektorom czas na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych według obecnie obowiązującego prawa ma nastąpić 26 kwietnia 2019 roku.



Nowe uprawnienia dla dyrektorów

Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej", zmiana ma dotyczyć głównie prawa do kwalifikacji uczniów do matury. "W tym celu należałoby zmienić ustawę o systemie oświaty oraz prawo oświatowe w zakresie kompetencji i uprawnień dyrektora i rad pedagogicznych" - wskazuje.

Zgodnie z proponowaną zmianą, dyrektorowi szkoły w wyjątkowych sytuacjach przekazane zostałyby uprawnienia do klasyfikacji czy dopuszczenia do matury. "Obecnie to kompetencja rady pedagogicznej. Jej zebrania odbywają się zgodnie z ustalonym regulaminem i zachowaniem zasady podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków" - podaje "DGP".

Strajkują, nie klasyfikują

Protestujący we Wrocławiu nauczyciele podjęli decyzję, że będą kontynuować strajk i nie wezmą udziału w radach klasyfikacyjnych. Także w Łodzi w większości szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi nie odbędą się rady klasyfikacyjne maturzystów.