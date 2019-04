Jesteśmy przygotowani do egzaminów maturalnych zarówno pisemnych, jak i ustnych - oceniła w środę szefowa MEN Anna Zalewska. Jak dodała, rodzice i maturzyści nie powinni się o to martwić.

Zdjęcie Anna Zalewska /Rafal Oleksiewicz /Reporter

"Maturzystom i ich rodzicom mówimy, żeby się nie martwili. Jesteśmy przygotowani do egzaminów maturalnych zarówno pisemnych, jak i ustnych. Słyszymy niestety w przekazach medialnych, że niektóre rady pedagogiczne chcą podjąć taką decyzję, aby utrudniać maturzystom przystąpienie do egzaminów" - mówiła szefowa MEN Anna Zalewska w środę na antenie Radia Maryja.

Reklama

"To przecież ich ciężka trzyletnia praca przygotowania swoich wychowanków do matury. Zawsze jest tak, że maturzyści, ich rodzice, ale i nauczyciele denerwują się i długo się do tego egzaminu przygotowują, więc musimy im w tym pomóc" - powiedziała.

Zalewska o okrągłym stole

Minister edukacji odniosła się także do pomysłu oświatowego okrągłego stołu. Jak oceniła, "okrągły stół zaś jest propozycją pana premiera Mateusza Morawieckiego i rządu, żeby o kolejnych sprawach związanych z systemem edukacji rozmawiać, bo ciągle trzeba coś poprawiać, rozmawiać w bardzo szerokim gronie rodziców, nauczycieli, organizacji, stowarzyszeń, samorządów i polityków". "Oni wszyscy powinni być razem przy edukacji. Został już zaproponowany termin debaty ogólnej" - podkreśliła.

Jak dodała, ma nadzieję że do piątku te związki, które nie zdecydowały się wziąć udziału w inicjatywie premiera, zmienią zdanie. "Ja z dużym żalem wysłuchałam komunikatu, że część związków, czyli Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, nie chcą usiąść do stołu, ale mam nadzieję, że przemyślą do piątku tę sprawę i po prostu usiądą" - powiedziała Zalewska.

"Przed nami naprawdę debata na temat przyszłości polskiej edukacji" - podsumowała szefowa MEN.

Nauczyciele strajkują od 8 kwietnia

Od 8 kwietnia trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności i niezrzeszonych.

Matury powinny się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, co jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno być poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli, polegający na całkowitym powstrzymywaniu się od pracy.

Zgodnie z przepisami rady pedagogiczne, w tym rady klasyfikacyjne, podejmują uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.

Zgodnie z harmonogramem egzaminów zewnętrznych (egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty i matur) ogłoszonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, obowiązującym w roku szkolnym 2018/2019, matury rozpoczną się 6 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 23 maja, a ustnych do 25 maja.